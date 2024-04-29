陸捐花蓮組合屋 內政部長：先調查災民意願

副總統賴清德（中）28日出席台北松山慈惠堂「台北母娘文化季安龍護國祈福大典」米龍開光儀式，內政部長林右昌（右）等人陪同。圖／台北市攝影記者聯誼會提供

針對花蓮四○三強震後災情不斷，中國大陸紅十字會28日宣布，為支持花蓮縣進行救助工作，該會願向台灣紅十字組織捐贈一批活動板房（組合屋），首批將發送100套。不過內政部長林右昌卻表示，台灣民間捐款、政府經費都充足，若有組合屋需求可以興建，但從九二一地震經驗來看，組合屋興建、居住，背後問題很多，希望花蓮縣政府先調查災民意願，再視實際情況考量。

本報系聯合報報導，國民黨 立院黨團總召傅崐萁率團訪問大陸後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮27日表示，兩岸同胞同屬中華民族，在重大自然災害面前，兩岸同胞歷來守望相助，共克時艱。

朱鳳蓮稱，經了解，花蓮災區民眾希望盡快有較安定、相對方便舒適的組合屋住所。大陸方面將通過兩岸紅十字組織捐助，希望相關物資盡快順利送給災區民眾。

林右昌表示，四○三花蓮大地震 發生到現在，中央與社會各界都努力在救災，從最初救災到災民安置，接下來要重建，最後還要振興，行政院都有完整計畫，目前已擬定200億元（新台幣，下同，約6.25億美元）以上預算，進行災後安置、重建，民間善款捐贈超過14億元，花蓮縣有4到5億元。

林右昌表示，對於災民安置，政府提供的多元方案、租屋或依親，只要有契約都能申請，政府也出面和花蓮民宿 、旅館業者洽談，災民也可以住進民宿和旅館。如果還有組合屋需求，也請花蓮縣政府要做完災民意願調查後，再來做相關的工作。

林右昌表示，並不是所有災民都希望住進組合屋，目前調查都還沒完成，也不曉得災民實際需求，這方案花蓮縣政府若有需要，中央政府都可以支援。

另據NOWnews報導， 對此，國民黨立委謝衣鳳28日認為，國台辦捐組合屋、日本街頭民眾自發性募款，都是對台灣的善意應一視同仁，不要為了抗中就反對來自大陸的善意，「我認為只要對於台灣的善意，我們都應該要一視同仁。」