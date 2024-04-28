大屋頂下／用一中各表支撐一華同表 棄地動山搖 惜和平發展

兩岸為什麼會走到今日僵局？

主要原因是中共 及台獨一向都要消滅中華民國 ，亦即均持「中華民國已經滅亡論」。但是，皆又發現中華民國是維繫兩岸關係的基礎架構，因此又都搬弄「既要消滅中華民國，又要維繫中華民國」的矛盾操作。

民進黨 的「務實台獨」，就是「既要／又要」，也就是「借殼台獨／內殺型台獨／夢遊式台獨」。一方面既要借殼中華民國與中華民國憲法，另一方面則又用「國家重建／社會改造／洗滌人心／轉型正義」來異化、掏空中華民國，這正是賴清德最近發表的政治宣言。

習近平邀約馬習二會，接納馬英九表達「一中各表」，用以軟化兩岸政治歧異，且以「堅定鑄牢中華民族共同體意識」等，想要挽救已瀕解構的兩岸人文認同。

回應習近平的呼籲，陸委會說，「所謂炎黃子孫只是一個古代傳說，不必套在現在每一個人的身上」，可徵民進黨可能仍將採行「誰跟你是中國人？」的路徑，欲從歷史文化根源上徹底斬斷兩岸關係，看似不甘輕易掉進「中華民族」的「陷阱」。

這就是兩岸的僵局。中共若不能更明銳地支持「一中各表」，用以維繫中華民國的架構，而想改以中華民族來作為兩岸關係的主要支撐，這恐怕是浮沙建塔。而民進黨若不能經「一中各表」的路徑，用以鞏固中華民國的地位（可以反對九二共識四個字，但仍可操作一中各表），反欲以「誰跟你是中國人？」來完全否定兩岸「同文同種／同根同源」的淵源，這也必將是一路走到黑。

因此，化解兩岸僵局的根本，仍在雙方互以「一中各表」來共同維繫原真的中華民國。原真的中華民國，是源自「中國五千年傳統／辛亥革命」的中華民國；而不是「中國東亞化／台灣南島化」的中華民國。在台灣，必須能以「一中各表」支撐起原真中華民國，始有可能維持住「中華民族共同體」的意識。中共否定中華民國，或民進黨借殼台獨，沒有了中華民國，也就沒有了中華民族。

其實，在胡錦濤主政及王毅擔任國台辦主任的階段，中共的兩岸政策就是以「九二共識／求同存異」為主軸。當年，中共說的「求同存異」，就是馬英九所說「一中各表」的同義詞。

胡錦濤與布希電話時表示，將以一中各表的九二共識與台灣展開對話，這可視為二○○八年中共因應馬英九上任的開局宣示。當時，王毅表示：「當然對於一個中國的涵義，我們雙方認知會有不同，但我們可以求同存異，所以求同存異是九二共識的精髓所在。」（求同存異就是一中各表）。胡錦濤又說，「一個中國符合兩岸現行規定」（一中兩憲，此即憲法說）。

至習近平就任，基本上仍延續前述路線。最重要的舉措，是宣布國台辦主任及陸委會主委以政府正式官銜互稱。由於國台辦及陸委會是雙方憲法體制中代表全政府的對應窗口，這也就有了「治權互不否認」的意味。何況，國台辦及陸委會既是憲法體制的政府機構，承認其治權地位，自然也會涉及主權的意涵。至於二○一五年的馬習會，連餐費都各自分攤，更是「一中各表」的表徵。

如果後來蔡英文邁上了馬習會搭的這座橋，「一中各表」的路徑就有發展下去的可能。

二○一六年，蔡英文上任，否定九二共識。次年新華社宣布「一中各表」為禁忌語，中共政策開始轉向。揆其用心，是想一方面用反對台獨來封死台獨，另一方面再以收回「一中各表」來封死民進黨可能運用中華民國的出口。至二○一九年元月二日習近平對台談話，又將「中國統一／九二共識／一國兩制」混為一談，再加上香港反送中事件，九二共識遂由「體現求同存異的九二共識」，異化為「一國兩制的九二共識」，今日僵局遂告形成。

對中共來說，這是從想要得寸進尺，（又打台獨，又封一中各表），落到今天的丟寸失尺（台獨沒打成，又失一中各表）。

如今，由於內外約束，「地動山搖」已告失敗，換來「和平發展」的轉折。平白丟掉了「一中各表」的務實槓桿，改用「中華民族同表」其實是退而求其次。這應是中共刻骨銘心的教訓。如果兩岸不能地動山搖而要和平發展，中共應再回到胡錦濤及王毅搭檔的那個時代去看看。

至於即將上任的賴清德政府，在依據中華民國憲法的「一中各表」下，可以表達「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，但不能說到「台灣與中國互不相屬」及「誰跟你是中國人？」的地步。

民進黨的「務實台獨／借殼上市」，是要將中華民國「去中國化／去中華民族化」。唯倘若不喜歡「中華民族」這個名詞，但九十七％的台灣人皆是漢族卻是DNA，不是古代傳說，因此想從否定「同文同種／同根同源」來斬斷兩岸關係，必是剪不斷理還亂。若想以「台獨新興民族論」來對抗十四億人的「中華民族論」，更是台灣最脆弱與最危險的選擇。

台灣不可能也不必否定兩岸的民族淵源，台灣所堅持者是中華民國自由民主的政治體制與生活方式。台灣應對十四億炎黃子孫說：中華民國的存在，正是要為中華民族護持這筆自由民主的資產，這也是中華民國對中華民族偉大復興的最重要最珍貴的參與、貢獻及祝福。因為，如果最終沒有自由民主，中華民族不算復興，更不會偉大。

賴清德應知，倘係如此，兩岸的「中華民族同表」，台灣看似有人數的弱勢，卻必有人文價值與文明內涵的優勢。此即，愈「中華」，「民國」愈有力量。中華民國愈在中華民族的價值引領上發生燈塔效用，中華民國在兩岸間就愈有力量。反之，愈想切斷中華民族，中華民國就愈凶險。

馬習二會顯然已將兩岸問題的重心，由政治體制的歧異轉移到中華民族的認同上。若由柔軟面來看，中華民族一途是習近平遞出的橄欖枝，意謂「中國人不打中國人」。但若從尖銳面來看，也可視為習近平是在逼問賴清德「說清楚你們民進黨究竟是不是中國人？」這就成了暗藏凶機的哀的美敦書。

賴清德究竟要接橄欖枝或最後通牒，一念之間。

「中華民族同表」是兩岸最底線，但這條底線必須要有「一中各表」的政治支撐，因此應當珍惜馬習二會留住了「一中各表」。

兩岸新局應以「一中各表」來支撐「一華同表」，也用「一華同表」來支撐「一中各表」。