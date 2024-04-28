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開議期間藍委堅持赴陸 柯文哲：北京與國民黨應有默契

特派記者廖士鋒、林縉明、歐陽良盈、屈彥辰／台北28日電
民眾黨主席柯文哲（圖）表示，現在立法院還在開議期間，傅崐萁特地率團到大陸，不合常規，顯然大陸方面應該與國民黨有某一種默契。（本報資料照片）
民眾黨主席柯文哲（圖）表示，現在立法院還在開議期間，傅崐萁特地率團到大陸，不合常規，顯然大陸方面應該與國民黨有某一種默契。（本報資料照片）

立法院國民黨團總召傅崐萁率16位立委訪問大陸，引發國內不同看法，對在花蓮地震後時間點訪陸，傅崐萁昨表示，觀光客跟農產品對花蓮當地產業的重要性，「花蓮需要新的活水進來」，以避免產業破產。

傅崐萁指出，地震所有安置工作都在進行中，但花蓮產業以觀光及農業為主，「現在退房就退到今年10月甚至年底」，這麼多產業要繳納員工薪資及貸款，「是不是會造成系統性的地方產業破產，是迫切需要解決的問題」，同時花蓮一些農特產的銷售也是一個系統性風暴。

對此行受質疑，傅崐萁以「為所當為」回應，並喊話「民進黨這些側翼應好好去問問賴清德，所謂的共產黨與民進黨必須要交流，如何交流？」

民眾黨主席柯文哲表示，現在立法院還在開議期間，傅崐萁特地率團到大陸，不合常規，顯然大陸方面應該與國民黨有某一種默契。

柯文哲認為，中國可能會做一些讓步，但是要觀察，中國是無條件讓步，還是會加一些條件讓步，因為很可能會開放陸生、陸客、農產品，「等大陸出招，我們再來看看怎麼應付。」傅崐萁對柯的質疑「不予置評」。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤批評，傅崐萁訪團墮落成中國統戰道具跟配角，呼籲傅崐萁傳達台灣正確民意，勿只想成大陸國家主席習近平開心果，卻成為台灣人的「傅」心漢。

民進黨立委郭國文表示，傅崐萁此舉是「武力展現」，代表自己可以主導未來修法，傅崐萁想做的不只是花蓮王，而是大陸內應代理人。

有媒體指稱，陸方希望藍營訪團推動修訂「國安五法」，國民黨團駁斥為不實資訊，黨團所提每件修法，都以台灣主流民意為依歸，本於專業、務實、國人需求為主，與民進黨不顧八成民意執意廢死截然不同。

隨團赴陸的文化大學講座教授楊永明表示，大陸全國政協主席王滬寧此次公開談話，仍然維持大陸領導人習近平在「馬習二會」的主軸，強調四個堅定，兩岸同屬中華民族，對台灣進行柔性的訴求。習近平丟了一個最慢速球，那就是兩岸同屬中華民族，如今王滬寧會見國民黨立委訪問團，延續習的立場，就看準總統賴清德要怎麼接球、回球。

楊永明表示，大陸方面丟出的最具包容性的慢速球，從民族、文明及交流層面，政治性色彩低，即使是有政治性色彩的發言也都一筆帶過，甚至還用創造性的字句，即「兩岸同屬一個國家」，是九二共識的另一種說法。

楊永明表示，他要再次呼籲賴清德，不要認為最慢速球不回就過去了，如果連最慢速球都不接，後面無法想像。

民進黨 國民黨 賴清德

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