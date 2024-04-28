兩岸旅遊突破 王滬寧會藍委團後陸開放福建民眾赴馬祖

立法院國民黨團總召傅崐萁（左）27日率16位黨籍立委與大陸全國政協主席王滬寧（右）會見。（特派記者廖士鋒／攝影）

立法院國民黨 團總召傅崐萁27日下午率領16位黨籍立委，與中國大陸全國政協主席王滬寧，在北京的人民大會堂「新疆廳」會見，他公開表達希望大陸讓民眾「走進台灣」。王滬寧則說，傅此行「很不容易，也很有誠意，也很有意義」、相信「會對兩岸關係發展產生積極的意義」，再度釋出對台善意。隨後大陸文旅部28日宣布，開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾赴台團客旅遊。

來源：聯合新聞網

大陸文旅部副部長饒權28日上午在文旅部會見傅崐萁一行，在雙方致詞結束之後，饒權宣布了這個大消息，這也是新冠疫情之後，兩岸旅遊措施方面，大陸的重大突破。

饒權指出，中共 總書記習近平 4月10日已說明，「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，他宣布將率先恢復福建居民到馬祖（連江縣）旅遊，並在平潭到台灣的海上客運直航恢復後，恢復福建居民赴台團客。但他沒有宣布陸客到金門旅遊，金門立委陳玉珍也並未出席座談。

王滬寧27日會見訪團提到，中共總書記習近平在馬習二會講了「四個堅定」，大陸要堅持以習講話精神為指導，全力做好對台交流合作的工作，並重申「堅持九二共識、一個中國、反對台獨分裂活動和外部勢力干預」。他強調，「我們都是中國人，都屬於中華民族，是一家人，一家人就應該常來常往，經常交流，越走越近，越走越親」，他呼籲立委們「以後經常來」。

王滬寧強調，傅崐萁一行在新一屆立法院任期開啟之時就訪陸，「很不容易，也很有誠意，也很有意義」，相信各位的努力「也會對兩岸關係發展產生積極的意義」。

傅崐萁則說，過去八年兩岸斷線，此行是代表國民黨中央政策會、立法院黨團帶來台灣的新民意，希望能夠回復在2016年以前兩岸的大交流、大繁榮、大和平、大合作。他再次表達台灣的百工百業「也非常的歡迎大陸的同胞能夠走進台灣，認識台灣，了解台灣」，公開喊話大陸開放民眾到台灣旅遊。

會見結束後，大陸國台辦發言人朱鳳蓮傍晚宣布，花蓮災區民眾需要方便舒適的活動板房（即組合屋），大陸將通過兩岸紅十字組織捐助，「希望相關物資盡快順利入島送給災區民眾」。這是花蓮大地震後大陸官方首度明確表態捐贈實物，惟官方並未具體指出數量以及紅會運送方式。