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新聞幕後／解禁農產品、開放陸生 陸可望正面回應

記者 陳洛薇、王寓中
立法院國民黨團總召、立委傅崐萁（右一）27日上午率團在大陸國台辦副主任潘賢掌（右二）陪同下，在北京搭乘自動駕駛車輛。（特派記者廖士鋒／攝影）
立法院國民黨團總召、立委傅崐萁（右一）27日上午率團在大陸國台辦副主任潘賢掌（右二）陪同下，在北京搭乘自動駕駛車輛。（特派記者廖士鋒／攝影）

大陸國台辦主任宋濤27日晚在釣魚台國賓館宴請國民黨團總召傅崐萁率領的訪陸團，立委品嘗大陸全國政協主席王滬寧上次招待前總統馬英九的「天下第一湯」酸辣烏魚蛋湯，陸方以國賓級禮遇款待，聆聽台灣今年大選後的新民意，雙方第一次接觸，談的是百工百業的甘苦，有別於馬習二會高度政治意涵，27日可說是一場務實交流，雙方還交換了微信。

28日晚立委訪問團返台預料帶回好消息，陸方對於台灣民意期盼許久的陸客團來台、解禁台灣農漁產品甚至是開放陸生來台都可望有正面回應。

傅崐萁一行訪陸三天，行前預告27日是重頭戲，王滬寧下午與國民黨立委訪問團閉門會談時，訪團近20人紛紛針對兩岸觀光旅遊、農業品、企業、陸生、教育文化、百工百業等交流提出意見，王滬寧仔細聆聽但並未做筆記，與會立委逐一發言後，會談已進行了逾100分鐘，王滬寧此時回答，針對大家提出的33項建議，國台辦要每一項都好好研究具體回覆；王滬寧的好記性，讓與會立委們都嚇了一大跳。王滬寧還說，問題並不在陸方，33項問題都可以解決，都不是問題，還逐一與立委握手合影，展現十足誠意。

花蓮震後餘震不斷，傅崐萁堅持出訪，並透露此行是在黨主席朱立倫指示下赴陸，為恢復兩岸交流觀光、農漁產品外銷大陸及兩岸和平發展努力。對於綠營扣紅帽子、質疑他棄災民不顧，傅崐萁說，10月前花蓮觀光訂房幾已全數被取消，地方主要產業面臨破產危機，若此行能恢復陸團客來台、農漁產品解禁，對百工百業、對花蓮甚至全國民眾都是好消息，個人榮辱事小，為何不去？

藍委訪問團帶著期盼兩岸和平、對話交流的新民意訪陸，昨天晚宴上，有立委詢問國台辦主任宋濤，陸方和平統一的精神是否不變？宋濤回答，大陸立場從頭到尾都是和平統一，只要是一家人，都可以慢慢處理，但若外部勢力介入或主張分裂國家或台獨，就會有不一樣的結果。

準總統賴清德近日頻向陸方喊話「民共交流」，第一哩路尚未邁開步伐，陸方已與台灣新民意第一次接觸，顯示大陸對台「軟的更軟，硬的更硬」，兩岸要走和平務實交流的道路，或是朝向兵凶戰危的險境，如何接球，考驗即將上任的賴政府。

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