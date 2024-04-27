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自錄影片談訪陸目的 傅崐萁：要帶陸客到花蓮

記者屈彥辰／台北27日電
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左三）26日率16名黨籍立委訪陸。(記者季相儒／攝影)
國民黨立法院黨團總召傅崐萁（左三）26日率16名黨籍立委訪陸。(記者季相儒／攝影)

國民黨團總召傅崐萁昨下午率團訪問中國大陸，今早自錄影片，表示會在今年帶著大陸團客來到花蓮，振興當地觀光

傅崐萁說，他帶著國民黨立法院黨團，到大陸做和平破冰之旅。台灣人非常善良且熱愛和平，此時此刻更希望能夠安居樂業。花蓮父老剛經過0403花蓮大地震，第一時間積極進行救人、救災重建。花蓮縣長徐榛蔚整個團隊盡力推動所有救人安置的工作。

傅崐萁表示，他更把所有屋倒、整修大樓及未來要振興的預算，從中央爭取0403大地震災後重建基金150億（台幣，下同，約4.6億美元），在立法院逕付二讀。未來在朝野協商時，會增加到300億，讓花蓮鄉親不予匱乏，完成災後重建。

傅崐萁指出，此時要振興花蓮的產業，觀光是賴以為生的主要產業，花蓮觀光產業因地震關係，整體訂房直到今年10月甚至年底，可能訂屋率都不到5%，不到10%。面對須發放員工薪資，償還銀行貸款，不能讓花蓮主要產業面臨破產的危機，讓鄉親面臨失業潮。

傅崐萁強調，此刻他代表國民黨立法院黨團，除了和平破冰，有迫切需要，台灣農業產品能正式行銷到大陸，尤其文旦柚還有很多農特產品，過去都沒有辦法銷售的產品，希望為花蓮農特產品敲開大門，行銷到中國大陸，同時希望能吸引開放大陸的觀光客到台灣，尤其到花蓮。

傅崐萁表示，一定會在今年帶著大陸的觀光客團來到花蓮，讓整體觀光的重建、農業的重建都能夠順利完成。這幾天地震持續發生，這些都是餘震，希望鄉親能夠安心，所有災後重建會準備300億的預算重建家園 。未來觀光的振興，希望打開兩岸的大門，讓更多的觀光客重新回到台灣，讓8年前兩岸觀光和平的榮景能夠持續在全台灣及美麗花蓮。

觀光 花蓮大地震 國民黨

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