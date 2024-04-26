退伍兵誘2軍人當共諜未果 判2年半徒刑

陸軍砲兵訓練指揮部上兵退伍的戴姓男子，三年前赴大陸珠海工作，被當地情報單位吸收，以按件計酬方式，回台利誘現役軍人收集軍事機密，戴男試圖吸收兩名現役軍人發展組織未果，被檢方起訴；台南高分院昨依違反國安法判處戴男二年六月徒刑。

檢方調查，2007年2月戴男入伍，之後轉服志願役，3月在陸軍砲兵訓練指揮部服役，任職野戰砲兵，2011年退伍，同年赴大陸珠海，結識駐在廣東中山化名「百威」的情報人員。

對方得知戴男背景後，以給付高額報酬為代價，利誘戴男回台發展共諜組織，刺探、收集台灣軍事機密資料，鎖定對象以現役軍人為主。

據調查，該組織運作方式，由戴男以按件計價給付報酬，利誘現役軍人，依指示交付持有軍事機密資料，或在所任職部隊或單位刺探、收集軍事機密，由戴男將資料轉交對岸，最後給大陸軍方上級審核，依資料重要性高低，核定報酬。戴男吸收楊姓、蔡姓兩現役軍人當下線，但遭拒絕。

此外，中華青少年文教藝術交流協會理事長簡安仕，被控接受南京市台辦資助，由新北市土城區青山里長姚韋華邀集台北和新北市五名里長及九名親友接受落地招待，台辦官員趁機宣傳兩岸一家親、藍白合，暗示支持特定政黨候選人，新北檢昨依反滲透法起訴簡、姚。