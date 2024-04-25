我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

陸釋旅遊善意 商總促兩岸恢復團客重回8年前盛況

記者何醒邦、林海／台北25日電
全國商總榮譽理事長賴正鎰。（本報資料照片）
全國商總榮譽理事長賴正鎰。（本報資料照片）

針對大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸交流，全國商總榮譽理事長賴正鎰表示樂見其成，希望政府立即宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到八年前的觀光交流盛況。

針對國台辦的說法，賴正鎰說，這對台灣的觀光旅遊是一大激勵，但也需要台灣方面開放台灣團客到大陸，雙方有正向互動，對於兩岸文化旅遊交流，絕對有幫助；回復到台灣十個航空據點與大陸61個城市對飛，每周客貨運飛航班次超過890個航班，以及47個試點城市可來台自由行的交流盛況。

賴正鎰指出，去年入境來台觀光客僅618萬人次，今年若少了陸客，要做到恢復1000萬人次來台還是有難度，建議政府除了爭取外國觀光客來台旅遊，也要加速開放兩岸團客觀光，最好立即宣布全面開放，讓來台旅遊的陸客增加到500萬人，加速平衡觀光逆差。

昨天接任工總理事長的潘俊榮也說，希望企業與大陸有好互動、相互交流，營造兩岸更好的未來，台灣大門打開歡迎大陸同胞來旅遊。潘俊榮指出，兩岸人民多交流，時間一到情感就更深，不是用武力、政治解決，要創造兩岸都是贏家的局面，這也是最好的選擇。

觀光

上一則

停電夠久不算停? 漏算大停電 台電被疑蓋牌

下一則

台對陸港出口依賴去年降至35.2% 21年來新低

延伸閱讀

宋濤會劉兆玄 指馬習二會習近平談話展示「真情實意」

宋濤會劉兆玄 指馬習二會習近平談話展示「真情實意」
金門軍職釣客被留置已37天 中國：仍在「核實」了解中

金門軍職釣客被留置已37天 中國：仍在「核實」了解中
「包括旅遊」 中國宣布將積極推動兩岸交流

「包括旅遊」 中國宣布將積極推動兩岸交流
中國啟用兩條M503銜接航線 國台辦：對兩岸都有利

中國啟用兩條M503銜接航線 國台辦：對兩岸都有利

熱門新聞

中國大使謝鋒在哈佛大學演講，在場下抗議的台灣女生被帶離場外。(擷自YouTube@自由亞洲電台)

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

2024-04-21 11:20
莊姓男子（右）攀鳳凰山時墜谷受困10天，他切斷附近水管，村民因無水可用上山查看，發現他後通報119將他救出。圖／南投縣消防局提供

求生欲爆棚 台男墜谷困10天 1機智舉動救了自己

2024-04-21 16:49
花蓮富凱飯店傾斜倒塌。記者王燕華／攝影

花蓮餘震不斷 統帥、富凱2大樓傾斜倒塌

2024-04-22 16:23
針對桃園停電，經濟部長王美花表示與供電無關，希望大家就事論事，強調沒有缺電。(記者林俊良／攝影)

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

2024-04-19 02:30
花蓮整夜搖不停，市區富凱大飯店傾斜，縣府急宣布停班停課。(記者王思慧／攝影) 王思慧

花蓮一夜83震 氣象署曝餘震暴增原因 「只是剛開始」

2024-04-22 19:38
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立