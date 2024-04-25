陸釋旅遊善意 商總促兩岸恢復團客重回8年前盛況

全國商總榮譽理事長賴正鎰。（本報資料照片）

針對大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸交流，全國商總榮譽理事長賴正鎰表示樂見其成，希望政府立即宣布恢復台灣團客赴陸旅遊，讓兩岸自由行與團客全面恢復，回到八年前的觀光 交流盛況。

針對國台辦的說法，賴正鎰說，這對台灣的觀光旅遊是一大激勵，但也需要台灣方面開放台灣團客到大陸，雙方有正向互動，對於兩岸文化旅遊交流，絕對有幫助；回復到台灣十個航空據點與大陸61個城市對飛，每周客貨運飛航班次超過890個航班，以及47個試點城市可來台自由行的交流盛況。

賴正鎰指出，去年入境來台觀光客僅618萬人次，今年若少了陸客，要做到恢復1000萬人次來台還是有難度，建議政府除了爭取外國觀光客來台旅遊，也要加速開放兩岸團客觀光，最好立即宣布全面開放，讓來台旅遊的陸客增加到500萬人，加速平衡觀光逆差。

昨天接任工總理事長的潘俊榮也說，希望企業與大陸有好互動、相互交流，營造兩岸更好的未來，台灣大門打開歡迎大陸同胞來旅遊。潘俊榮指出，兩岸人民多交流，時間一到情感就更深，不是用武力、政治解決，要創造兩岸都是贏家的局面，這也是最好的選擇。