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宋濤會劉兆玄 指馬習二會習近平談話展示「真情實意」

特派記者廖士鋒／青島24日電
中國大陸國台辦主任宋濤（右）22日在常州會見劉兆玄。（取自中國台灣網）
中國大陸國台辦主任宋濤（右）22日在常州會見劉兆玄。（取自中國台灣網）

「馬習二會」10日舉行後，中國大陸持續向台灣釋出後續的訊號。兩岸企業家峰會日前在南京舉行工作會晤，而大陸國台辦主任會見台方兩岸企業家峰會理事長劉兆玄時表示，大陸領導人習近平在馬習二會的談話「站在中華民族發展的歷史高度，深刻揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反『獨』促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意」，大陸將全面貫徹落實上述談話精神。

據中國台灣網22日深夜報導，兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍，與台灣方面理事長劉兆玄21日在南京會晤。雙方商定2024年峰會年會主題為「打造兩岸新時代產業鏈 促進兩岸經濟融合發展」，並就進一步深化兩岸產供鏈合作，繼續支持台企融入大陸內需市場、參與區域重大發展戰略，加強雙方各層面、各領域交流合作等重點工作達成共識。

報導指出，劉兆玄一行22日在常州與宋濤會見，對於習近平在馬習二會發表的談話，宋濤表示，該談話在兩岸關係面臨新形勢、發生新變化的背景下，「站在中華民族發展的歷史高度，深刻揭示了兩岸同屬一個國家、一個民族的歷史事實，宣示了堅定推進反『獨』促統的意志決心，展現了增進兩岸同胞福祉利益的真情實意，強調了鑄牢中華民族共同體意識的重要意義，表達了對兩岸青年的關心關愛和殷切期許，號召兩岸同胞攜手同心實現民族復興，為兩岸關係發展指明了方向」。

宋濤強調，大陸將全面貫徹落實習近平重要講話精神，堅定反對「台獨」，在堅持體現一個中國原則的「九二共識」基礎上推動兩岸關係和平發展，始終以台灣同胞福祉為念，率先同台灣同胞分享中國式現代化發展機遇，共用大陸發展進步成果，積極為台灣同胞辦實事、做好事、解難事，讓台灣同胞未來更美好」。

劉兆玄則指出，習近平的談話立足中華民族、中華文化，在台灣引發強烈反響，讓台灣民眾感受到濃濃的善意。「兩岸同胞同屬中華民族，都是炎黃子孫，本來就是一家人。峰會台方將積極推動兩岸產業鏈供應鏈融合發展，促進兩岸經濟合作，致力於兩岸關係和平發展」。

此前，習近平10日在馬習二會的談話，對兩岸關係與兩岸交流釋出一定的善意，他表示「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」，還指出「我們熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。

習近平 供應鏈

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