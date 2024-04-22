美中科技戰新現象？台人才恐遭挖角 部分台商成「新陸商」或「混血台商」

有陸委會諮詢委員指出，部分台商已轉變成「新陸商」或「混血台商」，將影響兩岸產業長期以來合作模式。 (聯合報系資料照)

陸委會日前舉行第56次諮詢委員會議，主題為「習核心下中國大陸經濟體制及發展模式可能轉變之觀察」，有陸委會諮委提醒，美中科技競逐下，台灣恐成為高技術人才被挖角的對象，面臨技術外流的風險。另，部分台商經營大陸內需市場，透過與陸商合資或併購，轉變為具有混合身分的「新陸商」或「混血台商」，將影響兩岸產業長期以來合作模式，並帶來新挑戰。

陸委會22日發布諮詢委員會議與會委員發言重點，學者引言指出，2024年中共 兩會經濟政策側重於科技創新，產業政策由發展轉向安全，中共亟欲強化科技自主，惟短期內所面臨的經濟風險仍需克服。

有陸委會諮詢委員說，中國大陸大型國有銀行不良資產占比攀升，恐影響對企業放貸能力，民企未來倒閉風險恐大幅增加，將連帶出現失業潮，進而影響社會穩定，我應審慎關注對台經貿可能影響；另，假設大陸經濟成長維持低落，失業率持續上升，農民工及青年失業，以及貧富差距加大等問題，對其社會體制運轉及政權穩定性將造成影響，也應審慎關注。

部分陸委會諮委認為，美國升息循環持續下，中國人民銀行維持人民幣匯率 的挑戰加大，未來人民幣匯率恐持續下探，將對其資本及外匯市場穩定造成影響；俄烏戰爭若進入尾聲，後續俄羅斯與中國大陸經貿關係可能發生轉變，在陸台商供應鏈 或有參與烏國重建及產業合作相關商機，宜持續密切關注。

還有陸委會諮委提醒，美中科技競逐下，台灣恐成為高技術人才被挖角的對象，面臨技術外流的風險，國科會去年已公布「核心關鍵技術清單」，政府應適時協同相關部會盤點更新，將人工智慧相關項目納入清單，並就國內陸製中間財及零組件的適用範疇予以釐清，以免業者有涉及國安、資安的疑慮。

陸委會諮委還觀察，為因應美中科技戰及供應鏈分流趨勢，外國企業及在陸台商採「中國+1」策略，轉移投資成趨勢，部分台商選擇留在中國大陸經營內需市場，形成「In China, For China」模式，透過與陸商合資或併購，轉變為具有混合身分的「新陸商」或「混血台商」，未來台商資本結構轉換及發展模式，將影響兩岸產業長期以來合作模式，並對新身分台商的認定以及產業輔導政策帶來新挑戰。