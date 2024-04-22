TikTok想進軍台灣電商市場 政治因素無法避免

TikTok （抖音 海外版）高層日前赴立法院拜會，據了解，TikTok除了期盼立委能給予「公平待遇」，也提及希望能進入台灣電商 市場，消息一出震撼台灣電商界。TikTok並未對外證實拜會立委談了哪些內容，在台也並未對外分享TikTok Shop相關計畫，但許多直播主都已在影片中公開討論「台灣TikTok小店」，這也引起台灣許多業者關注。

抖音在大陸市場具備「直播帶貨」服務，直播主只要在自己的影片推薦相關物品，民眾就可下訂。研調機構Coresight Research統計，去年大陸直播電商銷售額高達人民幣4.72兆元（約6457億美元），不僅創造許多知名網紅富翁，更讓大陸電商市場繁榮。

除了大陸，TikTok Shop去年9月正式在美國上線，一開張就有20萬商家進駐，其中包括L’Oreal、OLAY等知名品牌，消費者只要在直播影片看到想買的產品，就可直接線上購買，無須離開APP、相當方便。

Coresight Research原先預估去年美國直播電商市場規模約320億美元，但自從TikTok Shop登場後，外媒報導，Coresight Research將預估數上修至500億美元，並預估2026年時，直播電商可望占美國全國電子商務總額至5%以上。

TikTok Shop的特色之一，依然是用影片來介紹商品，除此之外，也陸續開放跨境電商功能，讓商家不只做本國的生意，甚至能把自己製造的商品行銷到全世界，做全球貿易。

此外，TikTok Shop也陸續布局印尼、馬來西亞、菲律賓、新加坡、越南、泰國等市場。因為在這個市場中，也有不少消費者習慣看直播、買東西，直播電商市場大有商機。研調機構Cube Asia指出，TikTok Shop吸引不少東南亞消費者在其直播中購買商品，因此對既有電商業者蝦皮、Lazada、線下零售市場造成排擠，民眾在這些地方的消費因此減少約38%至51%。

然而，TikTok在台灣有許多爭議，不少綠營立委都認為，抖音上的假消息不僅影響今年總統大選，抖音有許多校園霸凌的影片也影響國、高中生，因此一直希望能禁掉TikTok。

台灣民眾目前雖可註冊TikTok、觀看TikTok影片，但TikTok一直尚未在台灣落地，台灣政府也無法監管，業界人士說，在政府對TikTok仍有疑慮的前提下，TikTok Shop未來能否順利進入台灣市場，仍有待觀察。

專家指出，抖音有龐大會員、社群網路感染力強，還有獨特的演算法能夠精準鎖定用戶，更具備由觀看影音內容造成衝動購物等優勢，若能過經濟部投審會審核在台落地，可望透過獨特的模式在台灣市場上占有一席之地。

業者認為，相較於歐美國家，台灣電商滲透率仍低，還有很大發展空間，對於TikTok想進攻台灣市場，電商業者表示，「有聽說、不意外、但也不擔憂。」

但有專家認為，現今一般電商經營最困難的就在於流量的取得，以及日益高漲的廣告費，而TikTok在這兩方面都有很突出優勢，且直播也已經成為電商導流、銷售的關鍵策略，從momo今年也要打造「直播主供應鏈」，就可看出這個趨勢。

專家指出，TikTok電商要來台落地，最大的關卡就是要經過投審會審核，其中仍有政治因素無法避免，但只要過得了這關，台灣電商環境成熟，後續包括物流、金流等，都可以串接第三方平台來解決。