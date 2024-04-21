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觀察站／賴清德人事暗藏台獨 陸方不買帳

記者 陳言喬
賴清德的內閣人事，陸方質疑暗藏台獨。（本報資料照片）
賴清德的內閣人事，陸方質疑暗藏台獨。（本報資料照片）

在五二○賴準總統就職前一個月，中國大陸先是民航局公告即起執行台灣海峽新的空域航路，再是商務部公告台灣出口大陸的聚碳酸酯存在傾銷。這應是大陸對即將上任的賴政府警告，兩岸關係走向日益嚴峻。

日前傳出新政府的人事安排，海基會副董事長邱垂正接陸委會主委，行政院副院長鄭文燦接海基會董事長等。外界有稱，這是賴清德向大陸遞出的橄欖枝，希望以邱垂正的知中與務實，鄭文燦的溝通圓融，加上兩人過去都有與大陸打交道的經驗，能在兩岸交流上有所作為，或至少能讓大陸安心等。

但從大陸民航局、商務部的最新公告，以及大陸軍機持續的擾台，大陸根本不買帳。退一步言，難道現在的邱太三、李大維就不知中？不善於溝通？

邱太三剛接任陸委會主委時說「與其派飛機來，不如創造商機」，為人幽默、人緣佳。早在2004年他任陸委會副主委時就促成首次春節包機直航，他的大陸人脈豐沛，但三年來，兩岸關係沒有最糟只有更糟。

身為老藍男的李大維，八年來盡其所能當了民進黨政府的外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長、以及二度海基會董事長。他在回任海基會董事長時說，海基會期望可以實際赴陸，走訪在陸國人，處理台商和國人各項需求。但終其這些年，海基會難入大陸半步且溝通不再。

進一步言，兩岸局勢走到現狀，根本不是邱太三、李大維之過；也毋須寄望未來的邱垂正、鄭文燦能改善。兩岸關係的上層結構不變，誰當主委、董事長都差不多。

從將上任的賴政府人事布局或可覓得兩岸關係的未來走向。起用邱垂正、鄭文燦似表善意，深一層得看賴4月6日在鄭南榕紀念會上所說的將做「三件事」：國家重建、社會改造、洗滌人心，儘管賴清德沒說出具體措施，但賴的這「三把火」恐是影響兩岸關係走向的關鍵。

新閣中，鄭麗君任行政院副院長、小野（李遠）任文化部長、鄭英耀任教育部長、顧立雄內定國防部長，從這四人過去的經歷，都被歸類為推動台獨的重要旗手，細思極恐，他們幾人職掌教育、文化、軍隊，將全面落實國人從幼年（去中國化教育）到成年的思想改造、台灣（台獨）意識運動，再配合軍中內部轉型，最終達到新的國家認同（國家重建）」目的。

這當中，以國軍的「轉型」較為不順，但行政院長陳建仁上周已要求，國防部應於一個月內，完成籌設軍中轉型正義教育外部專家諮詢小組。賴政府接手後更將積極推動國軍內部轉型正義教育，（按，賴清德曾在台南市長任內一天拆光市內國中小學的蔣中正銅像），未來國軍營區勢將比照辦理，目的就是要去除軍中長久以來視國民革命之父的蔣中正，教育國軍、導正國軍。

賴準總統稱會遵循蔡總統的路線，但從目前已知的人事安排，「蔡規賴隨」怕只是表面的說詞，他的真實意向應是默默、務實地從事台獨工作。

大陸或許看透賴的心境，遂由習近平率先設下最後防線，透過對來訪的馬英九一行說出「中華民族」的論述，指台灣也是中華民族的一分子，兩岸要堅定守護中華民族共同家園，共創中華民族綿長福祉等。

可以想見如果未來賴政府執意透過教育、文化去中化，推動台灣內部轉型的「台灣民族（獨立）運動」以對抗「中華民族」，台海勢將進入一個全面動盪的危機時期。

賴清德 商務部 國防部

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