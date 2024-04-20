陸認定台聚碳酸酯傾銷 4月20日起徵稅 最高22.4%

中國大陸商務部19日宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）「有傾銷」，自2024年4月20日起，對被調查產品徵收最高22.4%反傾銷稅。（美聯社）

中國大陸商務部 昨宣布，調查機關最終認定原產於台灣的進口聚碳酸酯（PC）「有傾銷」，大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係，將根據「反傾銷條例」第38條的規定，自2024年4月20日起，對被調查產品徵收最高22.4%反傾銷稅。

中華民國 行政院發言人林子倫昨表示，政府都有掌握相關情形，並透過管道協助業者，將影響降到最低，大陸作法無助兩岸正常貿易往來，也對台灣業者不公，呼籲對岸回到國際貿易常軌，不要以政治操作影響正常貿易關係。

大陸商務部昨天在網站發布「關於原產於台灣地區的進口聚碳酸酯反傾銷調查最終裁定的公告」，內容指出，2022年11月30日，商務部決定對原產於台灣地區的進口聚碳酸酯進行反傾銷立案調查。

這是大陸第一起對台灣輸入商品進行的反傾銷調查，此外，聚碳酸酯屬於ECFA（兩岸經濟合作架構栛議）早收清單項目，更引起大陸變相取消ECFA早收紅利，甚至是取消ECFA的討論。

公告指出，2023年8月14日，調查機關發布初裁公告，初步認定被調查產品存在傾銷。現本案調查結束，調查機關最終認定，調查產品有傾銷，大陸聚碳酸酯產業受到實質損害，且傾銷與實質損害之間存在因果關係。

根據公告，台灣化學纖維股份有限公司、台灣出光石油 化學股份有限公司將被課徵9%反傾銷稅，奇美實業股份有限公司、奇菱科技股份有限公司將被課徵12.2%反傾銷稅，其餘台灣公司將被課22.4%反傾銷稅。

根據台灣海關資料顯示，去年出口至大陸的聚碳酸酯約8.3億美元，是台灣聚碳酸酯第1大市場，占比約78.5%。