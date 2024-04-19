我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「最萌外交官」出動 中國明年將給舊金山動物園一對大熊貓

黃金價格屢創新高 在好市多買金條划算嗎？

釋善意？陸啟用2條M503銜接航線 「對兩岸同胞都有利」

特派記者廖士鋒／北京19日電
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午強調大陸民航局啟用兩條M503銜接航線對兩岸都有利。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）
大陸國台辦發言人朱鳳蓮19日上午強調大陸民航局啟用兩條M503銜接航線對兩岸都有利。圖為朱鳳蓮先前主持記者會。（記者廖士鋒／攝影）

大陸民航局19日清晨突然宣布「福建地區空域實施優化調整」，當天啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行，大陸國台辦則指出，這對兩岸同胞都有利。

大陸民航局官網19日清晨發布消息，宣告自當日起，啟用M503航線W122、W123銜接線由西向東運行。5月16日，福州長樂機場進離場空域將進一步優化調整。

大陸民航局強調，2024年，民航業已由恢復發展轉向增量提質階段。此次優化福建地區空域，調整M503航線及其銜接線運行，將有利於滿足長三角與粵港澳地區間，以及東南沿海地區航空運輸發展需求，優化運行環境，保障飛行安全，增強應對雷雨季節保障能力，提高航班正常性，服務旅客出行。

而大陸國台辦稍晚則發布發言人朱鳳蓮答記者問，指出大陸民航局1月30日對外宣布，自2月1日起取消M503航線自北向南運行的飛行偏置措施。後續民航局還將啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，提升空域運行效率。

朱鳳蓮表示，此次啟用M503航線W122、W123銜接航線由西向東運行，「是為緩解有關地區航班增長壓力，保證飛行安全，減少航班延誤，保障旅客權益，對兩岸同胞都有利」。

她強調，M503航線位於上海飛行情報區內，「設立和啟用這一航線是大陸民航空域管理的一項常規工作」。M503航線取消飛行偏置以來，「總體運行安全平穩，切實改善了兩岸航班運營，進一步便利了兩岸人員往來」。

上一則

評估供電 準經長：若核電廠延役盼全民認同

下一則

拆415限電炸彈 台電每度12元天價買電

延伸閱讀

中國啟用兩條M503銜接航線 國台辦：對兩岸都有利

中國啟用兩條M503銜接航線 國台辦：對兩岸都有利
地區銀行壓力大 準備金變多

地區銀行壓力大 準備金變多
卓榮泰組閣前 陸重提卓前助理鄭宇欽間諜案 時機引關注

卓榮泰組閣前 陸重提卓前助理鄭宇欽間諜案 時機引關注
為中法元首會晤鋪路？ 法外長4月1日訪中見王毅

為中法元首會晤鋪路？ 法外長4月1日訪中見王毅

熱門新聞

台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05
新竹市長高虹安。（報系資料照）

新竹市長高虹安涉貪今出庭 男友李忠庭作證

2024-04-16 20:00
受僱年輕女律師隨事務所王姓主持律師與客戶應酬，王邀黃姓中間人同聚，黃在酒攤間強吻女律師的臉、摸她的鼠蹊部，女律師提告；示意圖，非新聞當事人。(本報資料照片)

台女律師應酬「怕砸老闆的場」 褲頭、襯衫都失守

2024-04-15 02:55
蔣萬安今天上午出席U-sport台北樂運動記者會。記者林麗玉／攝影

藍營要角傳家暴沒開案 蔣萬安這樣說

2024-04-17 09:37
民進黨立委柯建銘(左立者)。(圖／本報系資料照)

民進黨團總召柯建銘質詢到一半 眼睛忽然看不太到

2024-04-18 11:35

超人氣

更多 >
南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷

南加華人豪宅夜襲 屋主開槍嫌犯1死1傷
防老年失智 這是中年人可做的最好一件事

防老年失智 這是中年人可做的最好一件事
佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事

佛州男子歐洲旅遊返家後收天價帳單 電信公司提醒出國前必做一事
86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭

86歲范曾宣布4婚 首曝奢華聚餐 小50歲妻坐這位置 盡顯派頭
南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線

南達科他、內布拉斯加、內華達及德州發生911大斷線