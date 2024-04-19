觀察站╱兩岸春暖花開？賴清德借重鄭文燦「澳門經驗」?

準總統賴清德的新內閣陸續公布，最新消息傳出行政院副院長鄭文燦將接任海基會董事長。（本報系資料照片）

準總統賴清德 的新內閣已公布第三波人事，最新消息傳出行政院副院長鄭文燦將接任海基會董事長，鄭文燦以「春暖花開比較重要」8字訣回應；鄭文燦一語雙關，看似講兩岸關係、也像講自己前途。據了解，鄭文燦雀屏中選的理由是黨內「知中派」，但外界不知道鄭文燦究竟熟知中國大陸哪一部分，只知道鄭文燦「澳門 疑雲」至今未解，更擔心成為未來兩岸交流的一道陰影。

鄭文燦是現任中華港澳之友協會會長，他也曾任扁政府海基會副秘書長。民進黨 英系立委蔡易餘說，大家認為鄭文燦是「知中派」，又經歷地方、中央的歷練，非常足以勝任海基會董事長。不過，國民黨立委許宇甄諷刺說，鄭文燦曾被爆出赴澳門接受招待上酒店，難道賴清德想透過鄭文燦的「親身交流經驗」對中國釋出善意？

藍綠評價大不同，鄭文燦所謂的「春暖花開」，外界議論最多的仍是「春意盎然」部分，至於兩岸能否「開花結果」仍是一大未知數。

已故海基會董事長辜振甫有句名言：「但知春意發，誰知歲寒心」，顯示兩岸事務既宏觀又纖細。當年兩岸關係雖然對峙，但辜老該堅持不退讓、論風雅絕不粗魯，進退應對展現格局，當年「辜汪會談」影響至今，身影蔚為時代鴻流，展現兩岸交流的最高藝術典範，即使對岸談到辜老仍是敬重三分。

兩岸關係冰凍，過去扮演白手套的海基會如今被封為「冷衙門」，董事長也是閒缺，曾被點名的親民黨主席宋楚瑜、立法院前院長王金平都曾拒任，宋楚瑜還曾戲稱「神仙都救不了」。

賴清德新內閣輪廓逐漸明朗，鄭文燦、總統府秘書長林佳龍是關鍵的兩枚棋子，一個外傳出掌海基會、一個內定外交部長，這兩個職務安排都有其用意，且兩岸交流、對美關係是難啃的硬骨頭，表面重用、更似束縛，用外在困境限制兩位具有威脅性的民進黨中生代「大阿哥」，個人能力再大也難突破對外僵局。

在「不脫隊」思維下，鄭文燦、林佳龍一旦進入新內閣體制，既合作又競爭，「胖周瑜很難飛龍在天」，人事布局就盡在賴清德的拿捏之中。(載自聯合新聞網「重磅快評」)