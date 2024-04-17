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美學者點出中國內憂外患 目前不太可能侵台

中央社檀香山市16日綜合外電報導
因應中共環台軍演，中華民國海軍出動飛彈快艇出港備戰演練。(國防部提供)
因應中共環台軍演，中華民國海軍出動飛彈快艇出港備戰演練。(國防部提供)

專研亞太戰略安全議題的美國智庫「東西中心」（East-West Center）資深研究員饒義（Denny Roy）以「為何中國目前仍不太可能侵台」為題，點出中國面臨的內憂外患。

饒義在澳洲智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）的網站「詮釋者」（The Interpreter）撰文指出，外界無法確切知道中國國家主席習近平的優先要務為何，然而從目前觀察到的情況來看，選擇對台灣開戰對於習近平政府而言幾乎說不通。

即使中國擁有龐大的現代軍艦、戰鬥機和飛彈庫，鑒於美國和日本軍事有可能發動抵抗，北京優勢遠遠未達侵台必成的程度。

習近平需要擔心的不僅是在台、美、日的船艦、飛彈、潛艦、水雷及無人機夾擊下跨越台灣海峽，運送足夠的部隊及物資，還要擔心兩岸戰爭將打亂區域經濟活動，威脅數以百萬計中國人民的生計。從而產生的社會動盪可能會危及習近平的政權。

中國封鎖台灣港口會是風險較小的選項，但也有缺點：台灣政府可能選擇抵抗，北京的行動將刺激世界各地更不願與中國合作，中國有可能遭受長期制裁，且美國將有充分的時間增加區域駐軍協防台灣。

文中寫道，北京試圖恐嚇美國政府放棄對台灣的支持，但屢屢失敗。協助台灣自衛仍是美國兩黨支持的政策，甚至希望停止軍援烏克蘭的共和黨政治人物也支持。儘管美國長期奉行「戰略模糊」政策，總統拜登已4度公開表態美軍將介入保衛台灣。

饒義點出，習近平不一定需要在任期內解決台灣問題才能在中國歷史留名。

習近平有3大國內計畫。第1是恢復中國共產黨至高無上地位和權威，在習近平擔任總書記前，中共因腐敗猖獗、權力下放及公民社會賦權而威信漸失。第2是習近平所認為的意識形態淨化，包括淨化中國的「西方」思想和價值。第3，習近平必須監督中國經濟從依賴出口和基礎設施投資，轉向能維持強勁成長並推動中國從中等收入國家邁向高收入國家的新模式。

饒義在文中寫道，這些計畫的成功將足以為習近平贏得榮耀。他早已將「習近平思想」寫入黨章。

饒義強調，陷入困境的經濟並不會讓北京更有可能發動戰爭。中國經濟動盪似乎削弱了中國公眾在對台展開行動的熱忱。國內底氣不足下，外交事務自然而然就更加謹慎，而非更為激進。因此，中國經濟去年出現重大問題，促使習近平試圖緩減與美國的緊張關係，並在去年訪問加州期間直接呼籲業界擴大對中投資。

據傳習近平在加州峰會期間曾「警告」拜登中國有武力攻台計畫，數名美國評論家和政治人物紛紛對此拉響警報。然而饒義認為，更準確的習近平談話總結是，他重申了數十年來的老調：統一將會實現。他並未給出時間表，說他希望以和平方式實現統一，並否認他的政府有攻台計畫。

就像歷任中國最高領導人一樣，習近平必須重申最終統一的承諾，建立嚇阻獨立的軍事機器，堅持國際社會恪守「一中原則」，並持續施壓台北與北京展開談判。目前沒有跡象顯示習近平在中國的地位因為他對台灣不夠強硬的觀感而受到威脅。

饒義寫說，習近平需要做的就只有避免台灣宣布正式獨立。如果台灣這樣做，習近平可能會選擇戰爭，不過台灣的民主進步黨政府已表明不會跨越這條底線。

饒義在文末寫說，習近平不是靠豪賭的作風登上黨的最高層，且自掌權以來展現出他對灰色地帶策略的偏好。目前沒有令人信服的理由來預期他會急於在台灣議題上軍事攤牌。

習近平 拜登 加州

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