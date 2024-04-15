馬習二會後 馬英九籲賴清德回到九二共識基礎

馬習二會10日在北京登場，大陸國家主席習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。 （本報資料照片）

前總統馬英九 上周在北京會晤大陸國家主席習近平 後，今透過臉書表示，感謝習近平與大陸方面的接待，也誠摯建議準總統賴清德 能遵循中華民國憲法，依據憲法的「一中」架構，確認兩岸不是兩個國家，並保證不走台獨道路，讓兩岸回到共同政治基礎「九二共識」，對等、尊嚴展開各項交流。

馬英九指出，以色列轟炸伊朗位於敘利亞使館，伊朗首次轟炸以色列本土報復，世界戰火擴大的警報又響起，更讓人覺得，和平與對話是多麼可貴。

馬英九說，此次訪問大陸11天，帶著「大九學堂」的20位同學走訪廣東、陝西與北京，祭祀黃帝陵，看了許多歷史景點和世界頂級的企業。同學告訴他，他們第一次感受中華文明的源遠流長，以及身為炎黃子孫的驕傲，更深刻體悟，兩岸之間的歷史、文化與情感連結，是政治切不開的。

馬英九表示，這次與習近平先生會面，他告訴習「雙方要珍視相互的價值與生活方式」、「兩岸如果陷入戰火，將是中華民族不可承受之重」、「兩岸的中國人有足夠的智慧和平處理爭端」。習近平也強調兩岸雖制度不同，但只要有共同的民族認同與政治基礎，就可坐下來化解矛盾，累積互信。

馬英九也說，他要特別感謝習近平先生，日前與全國政協主席王滬寧、中共中央辦公廳主任蔡奇親自出面接待，打破慣例與台灣的青年學子面對面互動，聆聽台灣學生表達想法並答覆，他認為這是對台灣展現最高的誠意與善意，尤其是習近平與同學們溫煦、親切的互動，臨別時送給同學們的贈言「現在青春是用來奮鬥的，未來青春是用來回憶的。」讓他心中著實感動。同學告訴他，習先生好像長輩慈祥又耐心地分享人生經驗，是他們一輩子最難忘的記憶。

馬英九說，未來他會繼續推動兩岸年輕人交流，這次訪問中山大學、北京大學後，很快地就會邀請大陸的高校生回訪。他衷心期盼，這樣的青年交流、民間交流更多，未來兩岸互動與互信就會更好，中華民族的前景也會更明亮。

馬英九說，世界戰火頻仍，兩岸更需要和平共興。兩岸安全也保障區域安全，相信這是美國和歐洲都樂於見到的。習近平對他們遞出了橄欖枝，他衷心期盼，為了台灣民眾的福祉，賴清德能以民為念，務實回應，如此方是台灣安全之幸，兩岸人民之福。