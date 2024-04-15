否認不挺馬習二會 藍：即使馬出訪前一天才通知仍祝福

前總統馬英九(中)11日結束在中國大陸11天的參訪行程返抵台灣，並於桃機發表簡短談話。（本報資料照片）

馬英九 基金會執行長蕭旭岑日前指，前總統馬英九此次訪中，國民黨 未全力支持。國民黨昨天表示，認同馬英九以民間交流的模式，為兩岸累積善意。國民黨秘書長黃健庭強調，即使國民黨在馬前總統出訪前一天，才收到通知，且行程規畫都是從媒體看到的，但對於馬的出訪、馬習二會都是祝福的。但他也說，會努力安排馬、朱會面。

本報系聯合報報導，國民黨表示，一向秉持黨綱、黨章的原則，走「親美、友日、和陸」的路線，並主張在符合中華民國 憲政體制的九二共識之基礎上，與對岸維繫互動、增進互信；國民黨堅信，兩岸的和平交流，更需要對話與溝通，透過民間的往來互動，累積彼此善意，達成維護區域穩定和平的目的，始為兩岸人民之福。

台灣醒報報導，黃健庭14日受訪表示，他對於蕭旭岑講這話感到十分意外，因為馬前總統要到中國大陸訪問，是出發的前一天才通知國民黨副秘書長江俊霆，黨中央從頭到尾都沒有參與前面的行程安排與任何規畫。他強調，即使這樣，但朱立倫在中常會的公開談話，抑或是被記者堵訪時，都是公開支持馬英九出訪，並感謝馬英九為兩岸和平的努力，而且這樣的表態並不只一次，若說沒有全力支持，會覺得有點意外。

報導指出，黃健庭說，他們還批評民進黨不要亂扣馬前總統紅帽子、逼迫台灣民眾在戰爭與和平之間作選擇；且馬前總統結束訪問後，他還奉朱主席之命，代表朱主席前去接機，「該做的事情都做了。」他歎說，不確定蕭旭岑在說國民黨的誰，但若是講黨中央，「會有點難接受」。