延續馬英九努力 陳長文：賴清德不妨邀習近平來台喝珍奶

海基會首任秘書長陳長文。（本報資料照片）

馬習二會圓滿落幕，海基會首任秘書長陳長文投書本報系聯合報指出，馬習二會證明北京也希望降低兩岸的「仇恨」循環，究竟「武統」是最後不得已的選項。在兩岸都希望和平的此刻，賴清德 準總統不妨邀請習近平 主席來台灣喝杯珍珠奶茶，延續馬英九前總統的努力。

陳長文在文章中說，馬前總統訪陸成功，戰爭的氛圍降低了，連過往逢中必反的民進黨 ，都要審慎拿捏酸馬英九的尺度。民進黨呼籲北京直接跟「台灣執政黨」對話，這不是壞事，問題在於，民進黨希望、能夠在什麼樣的基礎上，和北京對話？主張「台灣獨立」的執政黨有這種籌碼嗎？或許現在要求民進黨接受九二共識，是有點強人所難，這次習近平也做出了讓步，以「中華民族」貫穿馬習會的講話，用兩岸民族、歷史、文化的淵源，取代政治上的「中國」意涵。如果這樣的善意都得不到民進黨的「務實」回應，又談何降低仇恨、增加交流？

文章呼籲，去年9月民進黨總統「參選人」賴清德先生曾說「想和習近平共進晚餐」、「若習近平有機會來台灣，我會提供待客套餐，蝦仁飯再加一杯全糖的珍珠奶茶」，顯然賴參選人也想化解兩岸的對抗形勢。如今，賴清德已經驚險過關成為中華民國的總統當選人。眼看五二○就要就職，賴準總統或許真的可以「務實」的斟酙如何落實「和習近平共進晚餐」的想法！

文章指出，習近平會不會接受是一個特大挑戰，但習先生不會接受，不代表賴總統不能邀請，「邀請」本身也是「務實」並重要的「善意」。再者，即便習近平本人婉拒訪台，還是可能由部屬代表（例如國台辦主任）等，這也有重要的象徵意義。而又有誰知道，習主席不想做此一歷史上的突破，來關懷他心中的「台灣同胞」？