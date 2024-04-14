馬辦：馬習二會 國民黨未全力支持 黨：樂見馬赴陸交流

馬英九基金會執行長蕭旭岑13日出席廣角智庫論壇，坦言前總統馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙。(記者屈彥辰／攝影)

「馬習二會」會談內容綠營不埋單，藍營也傳雜音，馬英九 基金會執行長蕭旭岑昨天表示，前總統馬英九此次訪陸，「國民黨 不是全力支持此事」，他也不明白，為何國民黨不全力支持，是有其他權力的考量？還是這幾年被民進黨打怕了？他並首度公開宣布，馬英九不會再選國民黨主席。

蕭旭岑強調，馬英九不會參與未來任何選舉，他知道國民黨可能有人會認為馬英九是不是想要再選黨主席，「我想是不可能的事情」。

蕭旭岑指出，國民黨應在兩岸交流發揮國會最大黨的功能，「反滲透法」已在基層造成寒蟬效應，國民黨、民眾黨應合作修正反滲透法；既然藍白都支持兩岸交流，應把兩岸交流的障礙去除。

蕭旭岑說，若不修反滲透法，他對國民黨四年後的選舉感到悲觀，因兩岸交流受阻礙，國民黨沒有任何可以說服民眾的，國民黨推動兩岸交流比民進黨更能帶來和平。

蕭旭岑呼籲，國民黨應正視自己價值，國民黨要勇敢面對，台灣是家園，但中華民國 是國家，也就是中國，涵蓋大陸地區，符合憲法。蔡英文總統成功讓國民黨掉入陷阱，怕承認自己是中國，怕被認為「不愛台灣」，可是此台灣是蔡英文定義的，所以國民黨三次總統選舉都出現問題，若仍如此，接下來也將面臨同樣的結果。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨向來支持兩岸交流，也認同以黨章、黨綱為原則，在符合中華民國憲政體制的九二共識為基礎上與對岸互動。

楊智伃指出，馬英九赴陸參訪前，副主席夏立言在中常會公開表示支持，黨主席朱立倫在馬習會前的中常會，也給予馬習會祝福；同時，黨中央大陸事務部也正式發出新聞稿樂見馬習二會的談話。在馬英九返台後，由秘書長黃健庭及黨籍立法委員前往接機，都展現國民黨對於馬英九赴陸交流的支持。