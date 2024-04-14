我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華婦持旅遊簽證來美帶孫 海關質疑打黑工

聯合航空取消3架美國-中東班機 法航14日停飛以色列

馬辦：馬習二會 國民黨未全力支持 黨：樂見馬赴陸交流

記者屈彥辰／台北14日電
馬英九基金會執行長蕭旭岑13日出席廣角智庫論壇，坦言前總統馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙。(記者屈彥辰／攝影)
馬英九基金會執行長蕭旭岑13日出席廣角智庫論壇，坦言前總統馬英九此次訪陸，國民黨未全力支持，呼籲應藍白合作速修「反滲透法」，去除兩岸交流阻礙。(記者屈彥辰／攝影)

「馬習二會」會談內容綠營不埋單，藍營也傳雜音，馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，前總統馬英九此次訪陸，「國民黨不是全力支持此事」，他也不明白，為何國民黨不全力支持，是有其他權力的考量？還是這幾年被民進黨打怕了？他並首度公開宣布，馬英九不會再選國民黨主席。

蕭旭岑強調，馬英九不會參與未來任何選舉，他知道國民黨可能有人會認為馬英九是不是想要再選黨主席，「我想是不可能的事情」。

蕭旭岑指出，國民黨應在兩岸交流發揮國會最大黨的功能，「反滲透法」已在基層造成寒蟬效應，國民黨、民眾黨應合作修正反滲透法；既然藍白都支持兩岸交流，應把兩岸交流的障礙去除。

蕭旭岑說，若不修反滲透法，他對國民黨四年後的選舉感到悲觀，因兩岸交流受阻礙，國民黨沒有任何可以說服民眾的，國民黨推動兩岸交流比民進黨更能帶來和平。

蕭旭岑呼籲，國民黨應正視自己價值，國民黨要勇敢面對，台灣是家園，但中華民國是國家，也就是中國，涵蓋大陸地區，符合憲法。蔡英文總統成功讓國民黨掉入陷阱，怕承認自己是中國，怕被認為「不愛台灣」，可是此台灣是蔡英文定義的，所以國民黨三次總統選舉都出現問題，若仍如此，接下來也將面臨同樣的結果。

國民黨發言人楊智伃表示，國民黨向來支持兩岸交流，也認同以黨章、黨綱為原則，在符合中華民國憲政體制的九二共識為基礎上與對岸互動。

楊智伃指出，馬英九赴陸參訪前，副主席夏立言在中常會公開表示支持，黨主席朱立倫在馬習會前的中常會，也給予馬習會祝福；同時，黨中央大陸事務部也正式發出新聞稿樂見馬習二會的談話。在馬英九返台後，由秘書長黃健庭及黨籍立法委員前往接機，都展現國民黨對於馬英九赴陸交流的支持。

國民黨 馬英九 中華民國

上一則

學者：習近平丟最慢速球 賴清德若不接 後面無法想像

延伸閱讀

馬會習近平說出「中華民國」 蕭旭岑：純口誤

馬會習近平說出「中華民國」 蕭旭岑：純口誤
新聞眼╱一中各表？各表一中？不必糾結

新聞眼╱一中各表？各表一中？不必糾結
馬英九拜祭黃帝陵

馬英九拜祭黃帝陵
馬返台：習近平聽取台青意見 表達和平發展

馬返台：習近平聽取台青意見 表達和平發展

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
台南市「康樂街牛肉湯」傳出永久停業的消息，立委林俊憲在臉書貼文「憲在台南」曾拍攝請老闆娘來示範講解喝法，讓「3口湯、1口肉」的口訣和緣故可以一直留存下來。(取自林俊憲臉書)

台南知名「康樂街牛肉湯」 為何永久停業不轉讓

2024-04-12 23:15
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
網紅「德州媽媽沒有崩潰」12日在臉書貼出黃子佼疑似誘拍女性全裸照片的對話紀錄及錄音，過程中黃不斷以藝術創作為由，勸說女方接受大尺度攝影。（本報資料照片）

黃子佼誘少女全裸拍攝語音曝光 「上一個進來的全脫了」

2024-04-12 21:05

超人氣

更多 >
奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣
在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定

在好市多狂退貨有1種嚴重後果 理財專家：別濫用規定
洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次

洛縣華人急診 苦等逾10小時 抽血扎針十餘次
紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區

紐約市1周6青少年上下學路上失蹤 分布全市各區
全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房

全美僅14州居民 能在年收入7.5萬元以下買到中價位房