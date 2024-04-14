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學者：習近平丟最慢速球 賴清德若不接 後面無法想像

記者屈彥辰╱台北14日電
前總統馬英九、中共總書記習近平日前會面。文化大學社科院講座教授楊永明(中)、文化大學大國發大陸所所長趙建民、淡大兩岸關係研究中心主任張五岳及馬英九基金會執行長蕭旭岑等，13日出席廣角智庫論壇分析。(記者屈彥辰／攝影)
前總統馬英九、中共總書記習近平日前會面。文化大學社科院講座教授楊永明(中)、文化大學大國發大陸所所長趙建民、淡大兩岸關係研究中心主任張五岳及馬英九基金會執行長蕭旭岑等，13日出席廣角智庫論壇分析。(記者屈彥辰／攝影)

「馬習二會」後兩岸關係是否有新發展受到注目，文化大學社科院講座教授楊永明昨天表示，大陸領導人習近平丟了最慢速球，那就是兩岸同屬中華民族，如果連最慢速球都不接，後面無法想像。馬英九基金會執行長蕭旭岑指出，準總統賴清德若是想要建立一個新的國家，就要修憲，若不做，就須依照中華民國憲法，公開承認兩岸不是兩個國家。

廣角智庫昨天舉辦「馬習二會與兩岸關係」論壇。楊永明表示，習近平丟了一個最慢速球，賴清德要怎麼接球、回球。此最慢速球是最具包容性的，從民族、文明及交流層面，政治性色彩低，即使是有政治性色彩的發言也都一筆帶過，甚至還用創造性的字句，即「兩岸同屬一個國家」，是九二共識的另一種說法。不要認為最慢速球不回就過去了，如果連最慢速球都不接，後面無法想像。

文化大學國發大陸所所長趙建民表示，馬英九此行證明兩岸不是這麼悲觀；兩岸過去糾結於政治主權議題，彷彿死胡同，尤其是現在的執政黨。過去兩岸看起來是民族主義對抗，加上選舉，一定是較激烈、反對外來的表述，使得兩岸關係看起來緊張。

趙建民指出，「你是中國人」、「我是台灣人」等族群問題被簡化，要是調查問「同不同意你是中華民國人」，誰會反對？中華民國人也可以簡稱中國人，同時也是台灣人，這樣問誰會反對，兩岸不就和平了嗎？

淡大兩岸關係研究中心主任張五岳表示，中國5000年歷史共發生了6539次的戰爭，平均1年1.3次，絕大部分屬內戰。兩岸關係如何避免誤判、化解兵凶戰危及確保和平不生變，馬英九登陸只要傳達這點就夠了。兩岸若要避免戰爭、避免誤判，最好方式就是交流。

蕭旭岑說，習近平以中華民族涵括，只要認同自己是中華民族、是中國人，都可坐下來談，政治性味道比以前淡。習說歡迎大陸人民到寶島看看，隔天觀光股大漲，展現對兩岸開放的態度。

蕭旭岑提到，美國國務院以公開聲明，支持跟肯定馬習二會，促進兩岸關係、降低緊張，民進黨回應卻出乎意料。陸委會的強硬聲明否定馬習二會成果，稱「炎黃子孫是遠古傳說」，等於斬斷中華民族的共同根源。

蕭旭岑質疑，習近平拋出的是傾向和平的橄欖枝，民進黨卻不接，如果綠營這麼聽美國人的話，為何不接球？且美國在台協會主席羅森柏格多次來台，異於常態，是否表示美方與未來的賴清德政府溝通是有問題的。

習近平 中華民國 馬英九

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