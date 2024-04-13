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吳釗燮接受印度媒體專訪：中國已突破第一島鏈 將觸角伸入太平洋

記者周佑政／台北即時報導
外交部長吳釗燮於12日接受印度「寰宇一家」（WION）電視新聞台視訊專訪。(外交部提供)
外交部長吳釗燮於12日接受印度「寰宇一家」（WION）電視新聞台視訊專訪。(外交部提供)

外交部長吳釗燮於12日接受印度「寰宇一家」（WION）電視新聞台視訊專訪時表示，中國已突破第一島鏈將觸角伸入太平洋，並在印度洋以「珍珠鏈」（string of pearls）戰略擴張影響力，獨裁國家靠攏合流，因此民主國家必須團結遏止威權擴張。

吳釗燮接受專訪時首先感謝印度總理莫迪（Narendra Modi）對花蓮地震的關心，尤其印度近期將舉行大選，莫迪選務繁忙中仍在社群媒體表示慰問及支持，令台灣人民相當感動，蔡英文總統、副總統賴清德與外交部均予以復謝。

吳釗燮表示，台印度關係愈來愈熱絡，印度政府數度重申對台海和平穩定的重視，今年2月雙方簽署勞工合作備忘錄，以及我國新開設的駐孟買辦事處預計今年下半年正式運作，深信雙方合作將進一步深化。

在經貿方面，吳釗燮說，兩國雙邊貿易額已突破80億美元，雙方勞務合作更是互惠互利，近來在半導體的發展也深受矚目。台灣生產全球90%高階晶片，而國際仍有更大需求量，台灣企業在尋求合作夥伴時，自然想到同為民主國家且擁有大量優秀勞動力的印度，作為取代中國的優先選項。台灣力積電（PSMC）將與印商塔塔電子（Tata Electronics）合作興建印度首座12吋晶圓廠，即為顯著例證，開創兩國半導體產業合作的里程碑。

有關台海安全及印太情勢，吳釗燮表示，中國長期對台進行灰色地帶混合作戰，我國除持續提升自我防衛能力，也與理念相近國家合作，共同維護台海及印太區域和平與穩定。

吳表示，由於中國已突破第一島鏈將觸角伸入太平洋，並在印度洋以「珍珠鏈」戰略擴張影響力，獨裁國家靠攏合流，因此民主國家必須團結遏止威權擴張。印度是「四方安全對話」（QUAD）重要成員，此外，美、日、韓、菲等國正加強合作，美、加及英國與歐洲國家也在台海、南海行使自由航行權，充分顯示對此區域情勢的重視，「台海和平穩定關乎全球安全繁榮」已成為國際共識。

針對前總統馬英九與中國國家主席習近平在北京會面，吳釗燮說，民主台灣尊重多元意見，然而台灣8成民眾支持維持台海現狀，因此中國妄稱兩岸終將統一，並不符合台灣主流民意，多數民意不接受共產中國統治台灣。

吳釗燮也說，中國操弄假訊息企圖影響選舉的威脅，台灣樂願與印度分享今年1月我國大選對抗認知作戰的經驗，作為印度大選的因應參考，對抗假訊息或可成為台印度另一個合作領域。

印度 馬英九 賴清德

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