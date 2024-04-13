我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

郝龍斌訪河南省委書記 「兩岸同屬中華民族」

記者陳宥菘／綜合13日電
河南省委書記樓陽生（右）10日在鄭州會見近日應邀參加黃帝故里拜祖大典的國民黨前副主席郝龍斌（左）。（取自河南日報）
河南省委書記樓陽生（右）10日在鄭州會見近日應邀參加黃帝故里拜祖大典的國民黨前副主席郝龍斌（左）。（取自河南日報）

緊接著前總統馬英九訪陸，國民黨前副主席郝龍斌近日也赴河南參加黃帝故里拜祖大典，並在「馬習二會」登場的同一日4月10日，在鄭州會見河南省委書記樓陽生。根據河南日報報導，郝龍斌表示，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，願為兩岸關係和平發展貢獻力量；樓陽生則說，兩岸一家親，同根同祖同源、​​血濃於水，並提出堅持「九二共識」、反對「台獨」、積極推動兩岸青年交流交往等。

郝龍斌此行是應邀參加11日的黃帝故里拜祖大典。郝龍斌行前透露，他預計10日前往河南，停留3至4天。據河南日報11日報導，樓陽生10日在鄭州會見郝龍斌一行，河南省政協主席孔昌生，以及幾名省領導參加會見。

郝龍斌對於河南省多年來對在豫台胞台商的關心、支持和幫助表達感謝，並表示，兩岸同文同種同源，同屬中華民族、都是炎黃子孫，「我願意繼續為兩地經貿合作、青年交往、文化交流等牽線搭橋，創造機會讓更多台胞台商認識河南、了解河南，為兩岸關係和平發展貢獻力量，為兩岸同胞創造更大福祉。」

據報導，樓陽生對郝龍斌一行赴河南參加甲辰年黃帝故裡拜祖大典表示熱烈歡迎。他提到，河南是中華民族和中華文明的重要發祥地，也是重要的經濟省、人口大省和綜合交通樞紐，並指河南經濟發展保持穩中向好、穩中提質、穩中蓄勢的態勢，新質生產力加快培育，發展前景可期。

樓陽生表示，兩岸一家親，同根同祖同源、​​血濃於水。河南的發展為台商台企提供了廣闊舞台，台商台企的發展為河南發展貢獻了重要力量。

樓陽生說，希望郝龍斌充分發揮在台灣的影響力，堅持「九二共識」、反對「台獨」，為深化豫台經貿合作、密切人文交流多作貢獻，特別是積極推動兩岸青年交流交往，讓兩岸青年同心同行，共同創造美好未來。

樓陽生還說，河南將充分發揮根親文化等獨特優勢，與台灣各界有識之士一道，攜手推動豫台兩地不斷深化融合發展，為推進祖國統一大業、實現中華民族偉大復興作出更大貢獻。

河南 鄭州 馬英九

上一則

新聞評論╱習釋交流善意 民進黨還有什麼理由繼續拗？

下一則

新聞眼／分封自家人 民主大聯盟淪口號

延伸閱讀

郝龍斌訪中會見河南省委書記 喊兩岸同屬「中華民族」

郝龍斌訪中會見河南省委書記 喊兩岸同屬「中華民族」
郝龍斌控柯文哲圖利百億 民眾黨：可受公評

郝龍斌控柯文哲圖利百億 民眾黨：可受公評
台智光案 郝龍斌控柯文哲費率簽約費率逾母約3倍

台智光案 郝龍斌控柯文哲費率簽約費率逾母約3倍
新聞評論╱柯文哲砲打郝、蔣市府 政治口水拚聲量

新聞評論╱柯文哲砲打郝、蔣市府 政治口水拚聲量

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
胡女遺體下午2時許被送下山，2時半許抵達花蓮市立殯儀館。(記者陳敬丰／攝影)

花蓮強震／第13名罹難者身分確定 21歲背包客胡姓女子遺體下山

2024-04-06 04:30
希臘救難英雄Dimitris（穿淺色衣服者）在地震發生時，在白楊步道先救出7人，又聯手保七員警蔡昌達（右）、張曾慈軒（前排右）等人，再聯手救出5人。圖／保七第九大隊提供

希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

2024-04-07 13:04

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚