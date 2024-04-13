新聞眼╱一中各表？各表一中？不必糾結

前總統馬英九10日下午在馬習二會上發言。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 訪問大陸行程已經於11日結束並返抵台灣，但相關爭議持續延燒，對於馬習二會期間，馬英九表述九二共識的方式，成為其中一個癥結點。

馬辦提供的致詞稿顯示，馬英九在「馬習二會」中提到，兩岸在1992年達成「各自以口頭方式表述『海峽兩岸均堅持一個中國原則』」的共識，這被部分媒體解讀成，馬英九附和中共 方面對九二共識的論述，也就是「各表一中」，這與「一中各表」最大的差異在於，沒有強調「一個中國涵義」。

而記者在馬習二會採訪現場的錄音檔，與馬辦提供的致詞稿確實有些微差異。主要在於馬英九口頭致詞其實兩度提到了九二共識，第一次是「兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」；第二次是記者被清場期間最後錄到的「1992年11月16日，大陸海協會與台灣海基會在兩岸授權下達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識，這是兩岸能夠繼續交流的共同政治基礎，在這個基礎上2008年到2016年兩岸簽訂了23項協議...」。

各界對馬習二會的期待，高度聚焦在馬英九的政治表述，但因為馬習二會的場景是1949年以來從未有過的情況，所以解讀雙方的說法，不宜帶著「老花眼鏡」，否則很容易把雙方釋出的善意，解讀成妥協與屈從。

部分媒體解讀馬英九在馬習二會的說法，僅以「各表一中」概括，這顯然並不全面。馬英九確實沒有提到「對一個中國涵義的認知不同」，但他也以「口誤」的方式，在人民大會堂東大廳說出「中華民國 」，表達了「一個中國的涵義」，至於是不是口誤，馬英九返回桃園機場後，則用笑而不答的方式再度表述了一次。

1949年兩岸分治以來，75年間不曾有台灣前領導人與大陸現任領導人在大陸地區見面的往例，所以馬習二會創下了一個「新模式」。馬英九脫口說出「中華民國」加上「兩岸在1992年達成各自以口頭方式表述海峽兩岸均堅持一個中國原則的共識」，其實就是「中華民國」加上「各表一中」，若還糾結這仍非「一中各表」意義不大；尤其會面地點是接待外國元首常用的「東大廳」，不是「福建廳」，更非「台灣廳」，場地與言論內容，都算得上是這個「新模式」的一環。

如果回看馬英九1日登陸以來訪問的全程，在黃花崗七十二烈士墓、黃埔軍校、孫中山故居、盧溝橋等地，多次提到「國父」、「總統府」、「創建民國」、「我國對二戰勝利與世界和平貢獻」等，其實都是在表達他對「一個中國涵義」的解讀，在場也都有大陸國台辦高層官員直接聆聽。不知若是中共卸任高層訪問台灣，公開喊出「新中國」、「中華人民共和國」等說法，台灣官方與輿論是否也能默默接受？

最後，陸委會對馬英九「未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待」深感遺憾，這個說法也明確忽略了馬英九當著習近平的面，喊話「雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平」，這番話無疑表達了台灣民眾對民主自由體制的支持。陸委會期待馬英九依循民進黨政府版本的「四個堅持」，不僅強人所難，也與馬英九的政治立場相悖。