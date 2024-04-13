新聞評論╱習釋交流善意 民進黨還有什麼理由繼續拗？

對於馬習二會，外界焦點集中在兩人會晤的政治意義；但會中習近平 談到兩岸交流的一段話，也不容忽略。習近平說，「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去寶島看看」；此話被視為釋出兩岸交流善意，包括准許大陸民眾以個人或組團方式來台。對此，台灣旅遊業者頗感振奮，要求政府解除禁團令；但陸委會冷回，我們還在等他們的決定。

受制於兩岸關係緊張，兩岸的觀光 交流近年如同「鬼打牆」般，一直在原地打轉，互相指責。蔡政府去年大選時宣布，今年3月開放國人赴陸觀光；但未等到真正實施，2月初便又宣布，6月起將再禁止出團。這種忽開忽禁的決策，除捉摸不定，也完全不顧業者和民眾的需求。陸委會的說法是，對岸要不要放他們的團客過來，始終沒有做出決定；若是單邊開放的不對等交流，會造成龐大觀光逆差。

這些理由，人們聽煩了。就像石斑、釋迦等農漁產品因查出病蟲害等問題遭禁，農業部也不斷嚷嚷要告到WTO，但總是無疾而終。事實上，政府是為了自己顏面，不曾想要解決問題。對於陸委會指控對岸迄未解除禁團令，大陸方面的說法其實也相當雷同。國台辦稱，民進黨政府至今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁令和限制，少數赴台交流都必須通過「專案申請」；此外，蔡政府還對台灣民眾參與兩岸交流採取或明或暗的手段打壓，製造「綠色恐怖」。

由此看來，台方責怪陸方不解除陸客來台禁團令，陸方不滿台方不解除兩岸交往限制，這是雙方交流阻滯的主因。如此你怪我、我怪你，雙方又無任何溝通對話的管道，不斷「鬼打牆」地互控，兩岸緊張關係怎麼可能緩解？這次，藉著「馬習二會」的場合，中共總書記習近平親口說出歡迎兩岸人民互訪之語，可謂跨越兩岸政治及行政障礙，直接發出解除交流障礙的訊息。如此一來，民進黨還有什麼理由繼續拗？

陸委會回稱「我們還在等他們的決定」，既未肯定對方的善意，也擺明無意主動回應。這正是蔡政府八年來一貫的無所謂和冷漠。要問的是，正在籌組中的賴政府呢，也覺得此事無足輕重、不值得在乎嗎？

別忘了，賴清德 日前提出「卓鄭配」的正副閣揆名單時，宣稱新內閣將是講究「行動」（active）與「創新」（innovative）的「AI內閣」。在就職前夕，賴清德收到對岸這樣一個清晰友善的訊息，對降低兩岸緊張及恢復兩岸觀光極有助益，如果他裝作視而不見或躑躅不決，「AI內閣」的「行動」二字馬上落漆；如果他效法蔡政府的推拖賴策略，「AI內閣」的「創新」密碼也會跟著糊掉。如果還沒上任，賴清德政府就在交流議題上被民眾看破手腳，他要鞏固自己未來四年的領導權威，恐怕是極為困難的事。

美國國務院對於馬習會的評價是正面的，認為有助改善兩岸關係，也支持兩岸在彼此尊重的基礎上繼續對話。這個訊息，相當明確。重點在，處於蔡政府與賴政府的交接空窗期，賴清德有沒有足夠清晰的意識和能力要如何領導國家。如果他用「務實台獨工作者」的框架來處理兩岸交流，一味強調「台獨」而忽略「務實」，他就會錯過習近平釋出的和平訊息，從而錯過台灣民眾和觀光業者的期待，錯過兩岸人民可以從交流中彼此激發的好感與善意，同時也毀掉自己「AI內閣」的招牌。

兩岸交流必須結束鬼打牆的狀態，陸方應明快宣布開放陸客來台，台方也應立即鬆綁6月禁團令。(轉載自聯合報社論)