我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美日菲峰會引中強烈反彈 學者：中在南海對菲會更強勢

基努李維傳結婚喜訊 自家豪宅娶藝術家女友

新聞評論╱習釋交流善意 民進黨還有什麼理由繼續拗？

聯合報社論

對於馬習二會，外界焦點集中在兩人會晤的政治意義；但會中習近平談到兩岸交流的一段話，也不容忽略。習近平說，「熱誠邀請廣大台灣同胞多來大陸走一走，也樂見大陸民眾多去寶島看看」；此話被視為釋出兩岸交流善意，包括准許大陸民眾以個人或組團方式來台。對此，台灣旅遊業者頗感振奮，要求政府解除禁團令；但陸委會冷回，我們還在等他們的決定。

受制於兩岸關係緊張，兩岸的觀光交流近年如同「鬼打牆」般，一直在原地打轉，互相指責。蔡政府去年大選時宣布，今年3月開放國人赴陸觀光；但未等到真正實施，2月初便又宣布，6月起將再禁止出團。這種忽開忽禁的決策，除捉摸不定，也完全不顧業者和民眾的需求。陸委會的說法是，對岸要不要放他們的團客過來，始終沒有做出決定；若是單邊開放的不對等交流，會造成龐大觀光逆差。

這些理由，人們聽煩了。就像石斑、釋迦等農漁產品因查出病蟲害等問題遭禁，農業部也不斷嚷嚷要告到WTO，但總是無疾而終。事實上，政府是為了自己顏面，不曾想要解決問題。對於陸委會指控對岸迄未解除禁團令，大陸方面的說法其實也相當雷同。國台辦稱，民進黨政府至今沒有解除對大陸民間赴台交流的禁令和限制，少數赴台交流都必須通過「專案申請」；此外，蔡政府還對台灣民眾參與兩岸交流採取或明或暗的手段打壓，製造「綠色恐怖」。

由此看來，台方責怪陸方不解除陸客來台禁團令，陸方不滿台方不解除兩岸交往限制，這是雙方交流阻滯的主因。如此你怪我、我怪你，雙方又無任何溝通對話的管道，不斷「鬼打牆」地互控，兩岸緊張關係怎麼可能緩解？這次，藉著「馬習二會」的場合，中共總書記習近平親口說出歡迎兩岸人民互訪之語，可謂跨越兩岸政治及行政障礙，直接發出解除交流障礙的訊息。如此一來，民進黨還有什麼理由繼續拗？

陸委會回稱「我們還在等他們的決定」，既未肯定對方的善意，也擺明無意主動回應。這正是蔡政府八年來一貫的無所謂和冷漠。要問的是，正在籌組中的賴政府呢，也覺得此事無足輕重、不值得在乎嗎？

別忘了，賴清德日前提出「卓鄭配」的正副閣揆名單時，宣稱新內閣將是講究「行動」（active）與「創新」（innovative）的「AI內閣」。在就職前夕，賴清德收到對岸這樣一個清晰友善的訊息，對降低兩岸緊張及恢復兩岸觀光極有助益，如果他裝作視而不見或躑躅不決，「AI內閣」的「行動」二字馬上落漆；如果他效法蔡政府的推拖賴策略，「AI內閣」的「創新」密碼也會跟著糊掉。如果還沒上任，賴清德政府就在交流議題上被民眾看破手腳，他要鞏固自己未來四年的領導權威，恐怕是極為困難的事。

美國國務院對於馬習會的評價是正面的，認為有助改善兩岸關係，也支持兩岸在彼此尊重的基礎上繼續對話。這個訊息，相當明確。重點在，處於蔡政府與賴政府的交接空窗期，賴清德有沒有足夠清晰的意識和能力要如何領導國家。如果他用「務實台獨工作者」的框架來處理兩岸交流，一味強調「台獨」而忽略「務實」，他就會錯過習近平釋出的和平訊息，從而錯過台灣民眾和觀光業者的期待，錯過兩岸人民可以從交流中彼此激發的好感與善意，同時也毀掉自己「AI內閣」的招牌。

兩岸交流必須結束鬼打牆的狀態，陸方應明快宣布開放陸客來台，台方也應立即鬆綁6月禁團令。(轉載自聯合報社論)

觀光 賴清德 習近平

上一則

韓國瑜2度關鍵出手 藍年改案順利付委

下一則

郝龍斌訪河南省委書記 「兩岸同屬中華民族」

延伸閱讀

賴清德、蕭美琴520就職 國宴地點在這裡

賴清德、蕭美琴520就職 國宴地點在這裡
德國總理蕭茲14至16日訪中 將晤習近平、李強

德國總理蕭茲14至16日訪中 將晤習近平、李強
台灣新內閣 林佳龍接外交部長 邱垂正掌陸委會

台灣新內閣 林佳龍接外交部長 邱垂正掌陸委會
馬返台：習近平聽取台青意見 表達和平發展

馬返台：習近平聽取台青意見 表達和平發展

熱門新聞

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（聯合新聞網影音）

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

2024-04-10 06:06
中共總書記習近平（右）和台前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

2024-04-10 05:02
前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

2024-04-09 07:38
0403花蓮大地震，特搜人員挺進花蓮小錐麓步道災區，將連男遺體搬運送上救護車。圖／屏東縣消防局提供

遇地震丈夫遭巨石活埋獨缺左手臂 妻女拜託搜救隊順利找回

2024-04-08 12:36
胡女遺體下午2時許被送下山，2時半許抵達花蓮市立殯儀館。(記者陳敬丰／攝影)

花蓮強震／第13名罹難者身分確定 21歲背包客胡姓女子遺體下山

2024-04-06 04:30
希臘救難英雄Dimitris（穿淺色衣服者）在地震發生時，在白楊步道先救出7人，又聯手保七員警蔡昌達（右）、張曾慈軒（前排右）等人，再聯手救出5人。圖／保七第九大隊提供

希臘英雄花蓮地震勇救12人 他謙稱只是幫助其他人

2024-04-07 13:04

超人氣

更多 >
布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔
體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它

體大味美卻破壞生態 馬州鼓勵大家一起「吃」掉它
18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了

18輪大貨車蓄意衝撞警局釀1死14傷 整棟建築差點垮了
辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取

辛普森生前從未支付賠償 受害家屬可望從他遺產獲取
修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚

修剪植物好幫手 平價迷你電鋸萬人喊讚