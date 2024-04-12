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觀察站╱台國安老班底大風吹 能突破兩岸死胡同？

記者 周佑政

準總統賴清德五二○上任，國安團隊人事大致底定，兩岸外交國防首長多是既有的熟面孔。賴清德這樣的人事布局，旨在向外界傳達將延續「蔡英文路線」，國安政策具有一致性與可預測性；但另方面，過去八年兩岸關係踟躕不前，現再由同一批人掌舵，未來的兩岸僵局如何有效突破，是賴政府的高難度考驗。

兩岸外交關係是新政府施政的重中之重，綜觀幾乎確定的國安團隊人事名單，吳釗燮掌國安會、顧立雄出任國防部長、林佳龍擔任外交部長、蔡明彥留任國安局長、邱垂正可望帶領陸委會；幾乎相關國安人事，清一色都是蔡政府的老班底，不同的只是職務大風吹。

邱垂正是綠營內部少數務實且具有兩岸實務交流經驗的「知中派」，也始終奉行蔡政府在確保台灣主權的前提下，兩岸應秉持善意、對等、互惠進行正常且有序的交流。

賴清德的這項人事鋪排，或許想在上任之初，向對岸再度遞出橄欖枝。

但相對的是，吳釗燮、顧立雄向來被視為對中關係的鷹派，甚至是「戰狼」，北京看台灣新政府人事不會只見樹不見林，賴政府整體的國安人事，與過去八年相較幾乎沒有變化，對陸方而言，這樣的人事安排，凸顯台灣仍在美中台關係上鮮明的「選邊站」。

過去八年，民進黨政府這批國安團隊，在美中台三角關係的天秤上，明顯傾向經營對美關係，兩岸則走入死胡同。蔡政府自詡對美關係是40年來最佳，蔡總統兩度執政期間，台美的高層互動比起以往確實有提升，只是同一時間，台海也成為國際公認「最危險的地方」，就連國防部長邱國正也擔憂到夜不成寐。

賴清德延續蔡政府國安體系，最大的戰略目的是讓華府「安心」，避免美方任何可能的誤解；於此同時，賴也該思考，如何在已經跌入谷底的兩岸關係上，能有進一步的善意互動。國安相關部會的用人是重要的一環，但更重要的是，賴政府能否調整民進黨長期充滿意識形態的抗中思維。

賴清德 國防部 民進黨

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