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陸船翻覆520前擬復談 管碧玲傳留任添變數

記者蔡家蓁／金門12日電

金門翻船事件擱置迄今近兩個月，胡姓軍人釣客迷航到大陸也將滿月。國民黨立委陳玉珍透露，胡男遲遲未歸與陸船翻覆事件有關，當時雙方多次協商達成共識，但蔡政府不同意，影響胡的送返。據了解，陸船事件兩死者家屬五二○前可能再赴金門，展開第二階段復談，盼早日帶回在金門的兩具遺體；復談結果可能影響胡的回歸。

據了解，陸方已為復談做準備，但後來臨時喊卡；消息人士指出，可能的時間點是5月初。不過海委會主委管碧玲傳留任，地方人士擔心可能成為兩岸復談變數。

金門兩名釣客3月16日出海，因濃霧迷航到大陸，陸方3月23日送返吳姓釣客，但現役軍人胡姓釣客至今仍遭留置。陳玉珍表示，她持續跟家屬聯繫，胡每天都打電話回家報平安，人身安全無虞，根據她了解，胡遲未被送返，主因與0214陸船翻覆事件有關；她轉述陸方說法，當時雙方多次協商達成共識，但蔡政府不同意，引發陸方怒火。

「現在兩岸關係真的很差」陳玉珍說，癥結點主要是當初有提出一些條件，包括道歉部分後來都沒落實，陸方覺得沒誠意，看來可能要等到五月再看是否有轉機；否則陸方早就掌握胡的現役軍人身分，因陸船翻覆影響，加上胡沒說實話編造假的工作證明，才導致如今進退兩難的情況。

金門旅行業者說，近期金門旅遊業慘澹，觀光客紛紛取消行程，航空公司自主調節，將大飛機改成小飛機，班表大幅調整減班，業績硬生生少了一大半，情況比新冠肺炎疫情期間還慘。

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