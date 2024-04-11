肯定馬和平努力 柯文哲：陸委會仍在搞對抗

民眾黨主席柯文哲。(本報資料照片)

馬習二會，台灣民眾黨主席柯文哲 昨在臉書表示，他一向主張五個互相，「互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解」，並且透過交流、對話與溝通減少衝突，無論是官方或民間與中國交流，民眾黨皆抱持正面態度。

柯文哲表示，馬英九 在昨天的馬習二會強調兩岸民眾對「和平、繁榮」的深刻冀望，此言的確符合台灣人民的期待，因為任何一方對於現狀的破壞，同時都會對世界和平與繁榮造成巨大傷害。

柯文哲指出，馬英九在致詞時強調，「兩岸是不同理念下發展、生活」，也是相當程度地在習近平 面前，反應兩岸雖然有相同的語言、文化及宗教，但是在政治與生活上存有差異，必須務實面對。

不過，柯文哲認為，馬英九聲稱要「堅持九二共識」，看在許多台灣人民眼中，恐怕是落入既定框架，未能獲得主流民意認同。

柯文哲表示，綜觀整場馬習會面，馬英九以個人身分展開交流、為和平努力，仍然有其值得肯定之處，反觀陸委會稍早發布新聞稿，仍然是「以對抗為主軸」，只顧自己政黨利益、不顧國際動態，難以讓人想像這樣的陸委會，如何在520之後化解僵局。

柯文哲也重申主張擱置爭議的立場，秉持「台灣自主、兩岸和平」求同存異，尋找創造新共識的契機，才能真正追求兩岸長遠的和平與發展。