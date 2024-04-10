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馬習二會「東大廳」握手16秒 共「3政治局常委」出席 會馬高規格

記者廖士鋒、陳政錄／北京-台北即時報導
馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，陸方出席者有習近平和中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌。（記者廖士鋒／攝影）
馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，陸方出席者有習近平和中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌。（記者廖士鋒／攝影）

「馬習二會」於10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場。地點非先前外界預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，而是大陸國家主席與外國元首會談常用的場地，9日下午，習近平甫與密克羅尼西亞聯邦總統在此會談，2005年的「連胡會」也是在此舉行。會見時，兩人重演「世紀之握」，兩人握手時間達16秒之久，習還微笑對馬表示，「你都沒變」。

今天下午近4時，馬英九一行抵達人民大會堂，「馬習二會」場地也正式揭曉，並非原先外界預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，而是下午4時在北京人民大會堂的「東大廳」舉行會面，這是大陸國家主席與外國元首會談常用的場地。

座位安排上，大桌上我方有馬英九、蕭旭岑，馬辦主任王光慈、政治大學榮譽教授邱坤玄，陸方則有習近平和中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，等於加上習近平，有三個中共中央政治局常委層級官員出馬，高規格會馬反映對馬高度重視。另，台灣青年學生坐在馬英九一行人後方。

值得注意的是，會議前，北京今天下起傾盆大雨，早在記者到達集合場地人民大會堂北門時，就已經看到有紅地毯鋪在北門樓梯，並用黑布罩著，明顯是要保護雨天的紅毯免受髒汙，不過會見時雨已經停歇。

據陸方安排，現場記者被要求「不可直播」、沒收手機等通訊設備，結束後才能發稿。在馬習會開始前，北京人民大會堂已鋪上紅地毯，雙方在近下午4時進入「東大廳」，馬英九、習近平兩人握手，重演「世紀之握」，分別發表致詞。

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）
中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

馬英九 習近平 中共

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