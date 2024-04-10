馬習二會「東大廳」握手16秒 共「3政治局常委」出席 會馬高規格

馬習二會在北京人民大會堂「東大廳」舉行，非原先預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，陸方出席者有習近平和中共中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌。（記者廖士鋒／攝影）

「馬習二會」於10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場。地點非先前外界預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，而是大陸國家主席與外國元首會談常用的場地，9日下午，習近平 甫與密克羅尼西亞聯邦總統在此會談，2005年的「連胡會」也是在此舉行。會見時，兩人重演「世紀之握」，兩人握手時間達16秒之久，習還微笑對馬表示，「你都沒變」。

今天下午近4時，馬英九 一行抵達人民大會堂，「馬習二會」場地也正式揭曉，並非原先外界預測的「福建廳」甚至於「台灣廳」，而是下午4時在北京人民大會堂的「東大廳」舉行會面，這是大陸國家主席與外國元首會談常用的場地。

座位安排上，大桌上我方有馬英九、蕭旭岑，馬辦主任王光慈、政治大學榮譽教授邱坤玄，陸方則有習近平和中共 中央政治局常委蔡奇、王滬寧和大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌，等於加上習近平，有三個中共中央政治局常委層級官員出馬，高規格會馬反映對馬高度重視。另，台灣青年學生坐在馬英九一行人後方。

值得注意的是，會議前，北京今天下起傾盆大雨，早在記者到達集合場地人民大會堂北門時，就已經看到有紅地毯鋪在北門樓梯，並用黑布罩著，明顯是要保護雨天的紅毯免受髒汙，不過會見時雨已經停歇。