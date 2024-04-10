馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。（記者廖士鋒／攝影）

「馬習二會」於10日下午4時在北京人民大會堂「東大廳」正式登場。前總統馬英九 和大陸國家主席習近平 在下午3時55分許分別入場，兩人重演「世紀之握」，分別發表致詞，後媒體離場，馬英九以「總書記」、「習先生」稱呼，他提及「九二共識」並直球談到「1992年各自表述」的一中各表說法，後來還在講到「中華民族」時，意外口誤成「中華民國 」，成為意外插曲。

下午近4點，馬英九抵達人民大會堂，而「馬習二會」場地也正式揭曉，是在「東大廳」舉行會面，這是大陸國家主席與外國元首會談常用的場地，9日下午習近平甫與密克羅尼西亞聯邦總統在此會談，也是2005年連胡會的地點。

在重演「世紀之握」後，雙方各發表致詞，致詞中，馬英九提及「九二共識」，並直球談到「1992年各自表述」的一中各表說法，後來還在講到講稿中的「中華民族」時，意外口誤成「中華民國」。過程中，馬英九一開始以「總書記」稱呼習近平，後改用「習先生」。

習近平方面，則以「馬先生」稱呼馬英九，談到堅持「九二共識」及「反台獨」，和兩岸同胞情懷等。

值得注意的是，會議前，北京今天下起傾盆大雨，早在記者到達集合場地人民大會堂北門時，就已經看到有紅地毯鋪在北門樓梯，並用黑布罩著，明顯是要保護雨天的紅毯免受髒汙，不過會見時與已經停歇。

據陸方安排，現場記者被要求「不可直播」、沒收手機等通訊設備，結束後才能發稿。在馬習會開始前，北京人民大會堂已鋪上紅地毯，雙方在下午3時55分許進入「東大廳」，馬英九、習近平兩人握手，重演「世紀之握」，分別發表致詞。

馬英九1日到訪大陸，展開11天行程，7日抵達北京，在接連參訪故宮、鳥巢、中國空間技術研究院後，於行程尾聲之際和習近平會面，恰好與準總統賴清德今宣布新內閣，及美日菲峰會撞期，正值520前美中台關係敏感，備受兩岸和國際社會關注。