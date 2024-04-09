馬英九訪北京大學 盛讚「我的名字只有你們寫對了」

前總統馬英九在北京大學的座談會上，盛讚北大把他名字寫對了。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 訪問大陸的行程接近尾聲，9日下午到訪北京大學，他在座談會的簡短致詞中盛讚北大把他的名字寫對了，並強調北京大學不僅是戊戌變法的產物，也是中華民族救亡圖存、興學圖強的結果，「希望兩岸年輕人未來能夠延續這份精神，兩岸之間能夠和平奮鬥，振興中華」。

馬英九在北大黨委書記郝平、校長龔旗煌、大陸桌球名將與現任團委副書記丁寧等人陪同下，參訪北大校長辦公樓，並前往未名湖漫步、與該校台生「偶遇」做太極。隨後至臨湖軒與學者交流，同時學生之間也在另外的場地交流，最後一行人到北大英傑交流中心，進行校方準備的座談會。這種座談會前又有座談會的模式，在馬英九訪陸行程中相當罕見。

馬英九並未在北大發表演說，僅於座談會上致詞，他指出自己是台大法律系畢業，校園裡保留許多紀念傅斯年校長的文物，包括傅鐘、傅園，讚許「傅斯年校長在五四運動的時代，是北大傑出的校友」，他還盛讚北大水準高，「我這個名字，只有你們『英』字是寫對的，因為那個不是『橫』，是『點』」。

馬英九指出，上次在台灣相互說「後會有期」，「我想我們都做到了」，他重申推動兩岸學生交流，「是我此行最重要的初衷也是我努力的目標」。

他強調，去年自己在南京中山陵題字「和平奮鬥，振興中華」，「延續了國父在去世前所說的『和平、奮鬥、救中國』」。而「北京大學不僅是戊戌變法的產物，也是中華民族救亡圖存、興學圖強的結果」，他希望兩岸年輕人未來能夠延續這份精神，兩岸之間能夠和平奮鬥，振興中華。

最後他再次邀請北京大學的師生回訪台灣，由馬英九基金會安排各項活動，延續上次的友情，「這次我也會親自陪著各位一起，體驗更多元的台灣風土民情」。

活動結束之際，馬英就贈送郝平、龔旗煌《中華語文大辭典》。據悉，該辭典是中華文化總會為落實馬英九2008年文化政策白皮書「兩岸民間合編中華大辭典」之構想，邀集兩岸數百位學者專家合力編纂，2016年5月出版發行。

而郝平、龔旗煌則贈送給馬英九一部《儒藏》，《儒藏》是大陸一項重大的文化學術項目，於2003年正式啟動，目標是將中國歷史上重要的儒家經典進行系統地整理與彙編，相當於道家的《道藏》、佛教的《大藏經》。2014年6月《儒藏》精華編已先完成了百冊的出版。

座談會結束後，有台灣學生與大陸學生公開受訪，本報記者詢問兩位北大博士生是否會希望大陸開放學生到台灣念學位時，有一位並未回答，另一位則說，希望大家同學們越來越多交往，但肯定需要尊重兩岸民意基礎與求學需求，「民間青年文化交往自然是越來越多越好」。