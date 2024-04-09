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澳門國父紀念館 恐遭強制出售 陸委會：力保國有財產

記者陳政錄／台北9日電
就澳門國父紀念館擬遭陸方列為文化遺產，恐影響其易主一事，陸委會就後續處置在9日送交立院的報告中，強調目前無出售規畫，將盡力確保國有財產安全。（取自FB「澳門國父紀念館」粉專）
就澳門國父紀念館擬遭陸方列為文化遺產，恐影響其易主一事，陸委會就後續處置在9日送交立院的報告中，強調目前無出售規畫，將盡力確保國有財產安全。（取自FB「澳門國父紀念館」粉專）

中華民國澳門國有財產澳門「國父紀念館」價值約1.4億元台幣（約400萬美元），但因陸方正規畫將建物列入文物清單，未來若強制出售，澳門政府將享有取得優先權，面對立委憂心在陸方覬覦下，國有財產恐不保，陸委會邱太三8日表示，提出意見和看法，將持續注意後續變化。陸委會送交立院的報告也稱，目前並無出售計畫，已爭取免列入文化遺產，將盡力確保國有財產安全、妥慎處理。

陸委會主委邱太三8日赴立法院內政委員會，就會議處理大陸委員會預算凍結案列席並備質詢。陸委會除檢送「港澳蒙藏業務」預算凍結200萬元台幣書面報告等外，也就澳門國父紀念館相關應對應變處置方案，向立院送交報告。

據陸委會報告，澳門「國父紀念館」為陸委會在澳門之國有財產，價值約1.4億元台幣，「借名登記」於第三國公司名下，由陸委會駐澳門辦事處負責管理。但據媒體刊載，由於澳門特區政府規畫將該建物列入文化資產，未來若強制出售，澳門政府將享有取得優先權。

因此，民進黨籍立委黃捷質詢時說，澳門「國父紀念館」是在澳門唯一能展示中華民國國國旗的地方，最近聽說遭陸方覬覦，要台方出售，不希望國有資產面臨這種下場。

邱太三回應坦言，陸方確實對該建築物算不算都市規畫的古蹟部分在做判斷認定，台方也有提出意見跟看法。他表示，陸委會將持續注意後續變化，但也稱這是澳門特區政府自己的規畫，「不是只有針對我們」。

陸委會報告稱，澳門國父紀念館產權由中華民國政府依澳門及中華民國法令合法持有，是台方在澳門的珍貴資產，目前並無出售計畫，現由澳門辦事處負責管理維護，每年辦理台澳文化藝術交流展演、文教交流活動，去年參觀人數達2萬2279人次，有助行銷台灣，拓展與澳門當地各界人士之交流與互動。

陸委會指，澳門政府去年3月將澳門國父紀念館列為第4批待評定的文化遺產。如經評定通過，將影響管理運用與處置的彈性，為爭取紀念館免被納入澳門文化遺產，已透過多元管道向澳門極力爭取，台方將持續與澳方溝通，極力確保我方權益及國有財產安全。

陸委會稱，將持續關注港澳情勢變化，預擬可能的情境及應變處置方案，並在維護國家尊嚴、國家利益最大化的前提下，盡力確保國有財產安全。

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