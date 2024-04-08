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馬英九高規格參訪故宮 喊話任何「去中國化」不會成功

特派記者廖士鋒／北京即時報導
前總統馬英九8日下午參觀北京故宮，特意擺出姿勢留影。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九8日下午參觀北京故宮，特意擺出姿勢留影。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九8日下午參訪北京故宮博物院受到高規格禮遇，車隊直接從西華門駛入，主要參觀結束後，也乘車至文物修復館舍觀看展覽，並發表談話，直言「去中國化」行徑都不會成功。

馬英九是在大陸國台辦主任宋濤、副主任潘賢掌陪同下參訪故宮，車隊進宮時，共軍武警還向車隊敬禮，隨後由副部級的北京故宮博物院長王旭東親自導覽，期間眾人遊覽太和殿，九龍壁、頤和軒等處，並在宮內乘車前往文物修復所參觀。故宮院長王旭東親自導覽，堪稱是馬英九這次訪問大陸以來，級別最高的「導覽員」。

1924年，遜清皇帝溥儀被趕出故宮，如今也剛好是一百年。參訪之初，王旭東介紹午門時，宋濤開玩笑說這就是「拖出去午門斬首」的那個午門，馬英九則拍拍宋濤肩膀說，「你只記得這個」。王旭東旋即介紹1945年在故宮有一場多達10萬人參加的日軍受降儀式。

而聽聞昨天美國財政部長葉倫也是到故宮參觀，馬英九問「她來了嗎」，王旭東說「來了」。在太和殿前，馬英九先獨照，一旁的宋濤說他來這邊這麼多次還沒有獨照過，旋即換獨照，由於今天原為閉館，所以照片中完全都沒有遊客，是相當罕見的影像紀錄。

由於北京故宮循例於周一閉館，因此馬英九一行參訪時整個故宮非常「空曠」，與往日人山人海情景大不相同。在故宮的最後一個參訪點是故宮文物醫院，馬英九在此詳細觀看文物修復技術，並贈送自己的春聯，上面書寫著「故宮博物院惠存」，落款是「馬英九敬贈」，年分「二○二四、四、八」。馬英九還贈送王旭東自行訂製的書籤。

馬英九最後發表談話指出自己心中難掩激動，「歷經六百年興衰榮辱，故宮始終象徵中華民族，我們可以感受到中華文化的底蘊，以及歷朝歷代的萬千氣象」。

他提到，台灣的台北故宮文物來自大陸的北京紫禁城故宮，五千多年華夏文化的精華文物，在昔日戰亂中南遷，這是歷史的遺緒。「但在我過去推動兩岸和解交流的過程中，就促成兩岸故宮互訪，台北故宮博物院與中國大陸故宮博物院已進行過幾次聯展，例如「富春山居圖」等特定展品的展出，都吸引大批台灣人觀賞」。

他強調，兩院故宮交流合作，從各自專業、專長，相互擷長補短，分享經驗，互惠互補，創造雙贏，實屬兩岸間良好的典範。文化交流是兩岸之間共同的語言，情感的共鳴，是任何刻意為之的手段或意識型態所切不斷的。他也深信，任何所謂「去中國化」的行徑都不會成功，因為中華文化源遠流長，已經深植炎黃子孫血脈之中。「唯有回歸民族情感與中華文化，兩岸才能長長久久」。

前總統馬英九8日下午參觀北京故宮，本日閉館，「宮裡」參觀者只有馬英九一行。（記者...
前總統馬英九8日下午參觀北京故宮，本日閉館，「宮裡」參觀者只有馬英九一行。（記者廖士鋒／攝影）

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