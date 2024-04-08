我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛城新語╱華人圈生態 是否每下愈況

搜救還沒完…台灣東部外海又震 規模5.1 花蓮宜蘭震度4級

馬英九訪陝西88小時大打文化牌 回應蔡政府政策

特派記者廖士鋒／北京8日電
前總統馬英九（左三）在陝西的行程，高度聚焦在文物與文化方面，圖為馬英九5日晚間登上西安城牆。（記者廖士鋒／攝影）
前總統馬英九（左三）在陝西的行程，高度聚焦在文物與文化方面，圖為馬英九5日晚間登上西安城牆。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九第二度到訪中國大陸，行程涉及的時空尺度明顯擴大，從上一次的抗戰史、民國初年史，大幅往前推進到秦代、唐代的歷史；地域則是從長江流域，輻射到珠江流域、關中與華北地區。時空尺度不同，馬英九的言行重點也有了差異。

廣東的文史行程聚焦在孫中山先生故居、黃花崗72烈士墓、黃埔軍校，這三處都有濃厚的民初氛圍，而到陝西後，歷史縱深開始拉長，從馬任內六度遙祭的黃帝陵、到秦始皇陵、漢代的名將馬援墓、再到盛唐文化與佛教興盛的遺跡大雁塔、法門寺，乃至於明代古籍，在在顯示馬英九行程安排對中華文化，甚至是中華文明的高度重視。

馬英九在黃帝陵發表感言提到，「大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念」，也強調「無論是何黨派，都共奉黃帝做為我中華民族炎黃子孫共同的始祖」；在西安版本館則表示期盼「中華文明古籍的智慧，如同歷史長河中的一盞明燈，繼續照亮中華民族的未來」。

這些談話稿都不是即興演出，也可見馬英九對此行的鋪陳。陝西行程的尾聲，馬英九開始提到「中華文明」，強調這是世界上唯一沒有中斷的古文明，並以前行政院長劉兆玄在長沙看漢墓女屍時能閱讀帛書、驚艷外國人為例，讚揚中華文明的可貴。

馬英九在陝西的88個小時行程以文化為主，對台灣內部文化政策爭論以及兩岸關係，都有一定的表態。

就內政議題來說，馬英九這趟迄今為止在大陸的行程，從多維度回應了蔡英文政府近八年來相關政策的諸多作為，包含取消黃帝陵祭典、課本文言文篇數變少、對釣魚台列嶼領土爭議罕有宣示等。

其中，馬英九以「孟子」梁惠王篇「數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也」，指出中國歷史上環保概念一點都不生疏、「文言文的古文並不落伍」，算是對台灣課本文言文爭議的具體回應；馬英九也強調「身為炎黃子孫的驕傲」，推崇「中華民族五千年文化，已經超越地域的限制，屬於全人類的共同資產」。

整體看來，對民進黨政府的「台灣文化主體性」、「70年來史觀」相關政策做法，馬英九似乎已在陝西省的幾處談話中，再度表達了自己的意見。

而就兩岸關係來看，在西安版本館，馬英九閱覽明抄本「使琉球錄」一事，稍對大陸文化政策有了解的人，很容易聯想到中共總書記習近平去年在北京版本館視察時，同樣也是由館方介紹「使琉球錄」，並說自己在福州任職時就知道當地有琉球館、琉球墓，「和琉球的交往淵源很深」。

這很顯然不是「巧合」。大陸四間版本館館藏總數去年就已超過2500萬冊，還在持續增加中，恰好挑中同本書的機率實在太低；在行前工作準備極為細緻的訪問行程中，馬英九閱覽「使琉球錄」絕非偶然。

馬英九看到「使琉球錄」，就立刻強調這證明釣魚台不屬於琉球，與習近平看到這部典籍後聯想自己在福州工作見到的琉球遺跡，其實兩人反應並不相同，但馬習兩人對於中華古籍的保存都相當重視，習近平強調要加強對典籍、版本的搜集整理工作；馬英九則提到一定要開放外界使用，隨後更強調努力保存這些典籍與文物，是兩岸人民共同的任務。從這個角度來看，「使琉球錄」也似乎再度呈現了「求同存異」。

馬英九 釣魚台 習近平

上一則

馬英九陝西參觀大雁塔 遇台灣人喊總統好

下一則

勇救12人 希臘女婿：我不是英雄 只是落實40年前承諾

延伸閱讀

馬英九到訪盧溝橋 強調「我國」對二戰勝利的貢獻

馬英九到訪盧溝橋 強調「我國」對二戰勝利的貢獻
「馬習二會」傳10日登場 台陸委會主委：兩岸有溝通交流都是好事

「馬習二會」傳10日登場 台陸委會主委：兩岸有溝通交流都是好事
馬英九乘高鐵抵北京 國台辦副主任潘賢掌月台迎接 受中方「1舉動」禮遇

馬英九乘高鐵抵北京 國台辦副主任潘賢掌月台迎接 受中方「1舉動」禮遇
訪文濟閣看「使琉球錄」 馬：古籍證明釣魚台不屬琉球

訪文濟閣看「使琉球錄」 馬：古籍證明釣魚台不屬琉球

熱門新聞

0403花蓮大地震影響，蘇花公路路段受災狀況嚴重，花蓮縣秀林鄉台9線147K路段巨石擋路，場面怵目驚心。（聯合報記者／杜建重 攝影）

不斷更新／花蓮大地震9死1011傷

2024-04-03 11:55
台灣主播在強震當下仍流暢沉著播報直播新聞，影片引起全球熱烈討論。(擷自YouTube@三立LIVE新聞)

台灣主播地震臨危不亂 國際媒體及網友熱議

2024-04-03 17:54
（記者高彬原／攝影）

台灣規模7.2大地震 全台劇烈搖晃、多處震度3級以上

2024-04-02 20:15
花蓮近海規模7.2強震，宜蘭外海驚見龜山島「龜頭斷裂」。（讀者提供）

影／花蓮大地震讓宜蘭外海龜山島「龜首斷裂」？風管處澄清

2024-04-03 02:40
(噓！星聞)

樓塌、橋晃…花蓮大地震驚悚畫面回顧 超恐怖

2024-04-03 12:40
台灣花蓮近海3日發生規模7.2強震，4日上午仍是餘震不斷，受困在天祥太魯閣的數百名遊客陸續脫困，還有外國遊客被貨車整車載出，滿身泥濘十分狼狽。（記者劉學聖／攝影）

「躲縫隙處逃過一劫」花蓮大地震法、英遊客脫困 滿身泥濘驚魂未定

2024-04-03 23:18

超人氣

更多 >
企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾
噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力

噩夢重演？巨型貨櫃船青島號在紐約維拉扎諾大橋旁失去動力
影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生

影藝界涉戀童癖爭議 他付出最沈重代價上吊輕生
影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈

影／波音737引擎金屬罩起飛中解體 乘客曝驚悚瞬間像引爆炸彈
成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相

成龍迎70歲生日 白髮蒼蒼照片流出 本人親揭真相