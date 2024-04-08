馬英九訪陝西88小時大打文化牌 回應蔡政府政策

前總統馬英九（左三）在陝西的行程，高度聚焦在文物與文化方面，圖為馬英九5日晚間登上西安城牆。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 第二度到訪中國大陸，行程涉及的時空尺度明顯擴大，從上一次的抗戰史、民國初年史，大幅往前推進到秦代、唐代的歷史；地域則是從長江流域，輻射到珠江流域、關中與華北地區。時空尺度不同，馬英九的言行重點也有了差異。

廣東的文史行程聚焦在孫中山先生故居、黃花崗72烈士墓、黃埔軍校，這三處都有濃厚的民初氛圍，而到陝西後，歷史縱深開始拉長，從馬任內六度遙祭的黃帝陵、到秦始皇陵、漢代的名將馬援墓、再到盛唐文化與佛教興盛的遺跡大雁塔、法門寺，乃至於明代古籍，在在顯示馬英九行程安排對中華文化，甚至是中華文明的高度重視。

馬英九在黃帝陵發表感言提到，「大部分的台灣人對中華文化與民族認同，都有極其堅定的信念」，也強調「無論是何黨派，都共奉黃帝做為我中華民族炎黃子孫共同的始祖」；在西安版本館則表示期盼「中華文明古籍的智慧，如同歷史長河中的一盞明燈，繼續照亮中華民族的未來」。

這些談話稿都不是即興演出，也可見馬英九對此行的鋪陳。陝西行程的尾聲，馬英九開始提到「中華文明」，強調這是世界上唯一沒有中斷的古文明，並以前行政院長劉兆玄在長沙看漢墓女屍時能閱讀帛書、驚艷外國人為例，讚揚中華文明的可貴。

馬英九在陝西的88個小時行程以文化為主，對台灣內部文化政策爭論以及兩岸關係，都有一定的表態。

就內政議題來說，馬英九這趟迄今為止在大陸的行程，從多維度回應了蔡英文政府近八年來相關政策的諸多作為，包含取消黃帝陵祭典、課本文言文篇數變少、對釣魚台 列嶼領土爭議罕有宣示等。

其中，馬英九以「孟子」梁惠王篇「數罟不入洿池，魚鱉不可勝食也」，指出中國歷史上環保概念一點都不生疏、「文言文的古文並不落伍」，算是對台灣課本文言文爭議的具體回應；馬英九也強調「身為炎黃子孫的驕傲」，推崇「中華民族五千年文化，已經超越地域的限制，屬於全人類的共同資產」。

整體看來，對民進黨政府的「台灣文化主體性」、「70年來史觀」相關政策做法，馬英九似乎已在陝西省的幾處談話中，再度表達了自己的意見。

而就兩岸關係來看，在西安版本館，馬英九閱覽明抄本「使琉球錄」一事，稍對大陸文化政策有了解的人，很容易聯想到中共總書記習近平 去年在北京版本館視察時，同樣也是由館方介紹「使琉球錄」，並說自己在福州任職時就知道當地有琉球館、琉球墓，「和琉球的交往淵源很深」。

這很顯然不是「巧合」。大陸四間版本館館藏總數去年就已超過2500萬冊，還在持續增加中，恰好挑中同本書的機率實在太低；在行前工作準備極為細緻的訪問行程中，馬英九閱覽「使琉球錄」絕非偶然。

馬英九看到「使琉球錄」，就立刻強調這證明釣魚台不屬於琉球，與習近平看到這部典籍後聯想自己在福州工作見到的琉球遺跡，其實兩人反應並不相同，但馬習兩人對於中華古籍的保存都相當重視，習近平強調要加強對典籍、版本的搜集整理工作；馬英九則提到一定要開放外界使用，隨後更強調努力保存這些典籍與文物，是兩岸人民共同的任務。從這個角度來看，「使琉球錄」也似乎再度呈現了「求同存異」。