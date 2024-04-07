觀察站／刪惡意貼文 戰狼打劫 北京對台有克制有失誤

中國大陸駐聯合國代表團副代表耿爽3日在聯合國安理會發言，感謝國際社會關懷台灣地震；台灣外交部4日立即嚴正譴責北京，利用台灣震災在國際上進行認知作戰。(新華社資料照片)

4月3日上午，花蓮發生規模7.2強震，連中國大陸的廈門、杭州都有感，值此兩岸關係嚴峻之際，觀察這次北京對台灣重大災難的反應，有克制也有失誤，但最令人憂心的卻並非官方的軟硬兼施，而是大陸民間產生的一股對台疑慮和不耐，似乎正逐漸蔓延。

花蓮強震發生後，大陸國台辦很快就表示高度關切，並稱願意提供救災協助，陸委會則對陸方關切表示感謝，並指沒有需要陸方協助救災的需求。儘管兩岸關係緊繃，但出於人道關懷，陸方表態之後，台方表達感謝但「婉拒」協助，一來一往也就如「標準程序」般走完。

然而，網路輿論依舊沸騰，地震 當天在大陸微博等平台上出現不少幸災樂禍、調侃災難的發文和留言，大陸方面出手管制，刪除調侃災難相關貼文340則、封禁帳號20多個。

微博官方迅速且嚴肅處理這些惡意貼文，值得肯定，這是北京在一定程度上對涉台事務展現的克制，沒有讓網路上的野火因為兩岸對立而燒光了最後的良知。

不過，正當全台還陷在強震恐懼中，根據國防部在強震隔天發布，自3日上午6時至4日上午6時，共偵獲共機三架次、共艦七艘次在台海周邊活動。台灣正忙著救災，共軍 擾台行動也不消停。

讓人更無言的是，北京駐聯合國副代表耿爽在安理會一場有關兒童與武裝衝突的會議上突然提到，有代表在發言中提及「中國台灣地區」發生的強烈地震，「我們感謝國際社會表達的同情與關心」。此話一出，台灣輿論炸鍋，台灣外交部立即嚴正譴責北京，利用台灣震災在國際上進行認知作戰；台方強調只有台灣的民選政府，才能在國際上代表台灣人民。

這也令人想起25年前的九二一大地震，當時北京一再透過向國際發言，強調北京與台北的從屬關係，台灣時任外交部長胡志強以「趁火打劫」形容北京的作為。

無論是共軍無視台灣面臨重大災難，依舊對台進行軍事威脅，或者中共 戰狼外交官憑仗聯合國席位對台灣事務指指點點，這些不合時宜的失誤，顯示北京對台舉措的不協調，一邊是國台辦伸出的橄欖枝，另一邊卻是戰狼和共機的喧騰。

其實中共官方對台軟硬兩手做法，台灣人早就不陌生，不過從這次大陸輿論反應，確有令人憂慮之處，排除部分極端言論，有些留言受到大批網友推崇，例如：「希望島上的『中國人』平安」；「他們更願意得到日本的援助吧」等，字裡行間透出對台灣人認同和大陸願意提供協助的不以為然。

此外，還有網民對大陸媒體密集報導台灣地震和救災情況表示反感，這般「不耐」在過去很少見，如今卻逐漸成為主流意見。兩岸敵意螺旋持續升高，若不斷「下沉」到大陸民間和網路，對台灣是極為不利的。

上海公共關係研究院執行院長李秘日前在兩岸清明文化論壇上表示，兩岸關係之所以特殊，就是彼此有親情；沒有親情，就只剩實力較量。政大前校長張京育在同一場合也強調，交流和理解是一切政治基礎，否則就會猜疑、猜忌甚至忌恨。兩位專家的話，希望兩岸當權者能夠聽進去。