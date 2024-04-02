訪孫中山故居 馬英九哽咽提「自由民主均富統一中國」

馬英九以國民黨前主席身分，向國父孫中山先生銅像獻花。（記者廖士鋒／攝影）

前總統馬英九 2日下午參訪國父孫中山先生故居，由於這是孫中山的故鄉，也是馬英九此行第一站與中華民國 相關的行程，他的一舉一動備受矚目。在致詞時，馬英九哽咽提到孫中山帶領民眾革命，雖未直接表明中華民國國號，但也提到自由、民主、均富、統一的中國。

馬英九在大陸國台辦副主任潘賢掌的陪同下參觀故居，他到訪後參觀故居，旋即到孫中山紀念館獻花，所用名號是「中國國民黨前主席」，隨後在紀念館門口向媒體發表感言。

馬英九指出，「國父孫中山先生是我一生崇拜的偶像。今天我來到他的故居，內心非常的感動，113年前的中國清廷積弱不振，飽受列強欺辱，被迫簽訂許多喪權辱國的不平等條約，國勢危如累卵。當時中國社會貧富懸殊，文盲遍地，法治缺乏，社會落後，人民看不見希望」。

他強調，「孫中山先生領導革命向全中國人民許下自由、民主、均富、走向民族共和，一統中國的承諾，讓人民興奮與感動。孫中山先生領導革命40年，致力創立一個自由、團結、均富、統一的中國，讓國家更興盛，為人民謀幸福，兩岸人民同屬中華民族、都是炎黃子孫」。

其中在談到自由、民主、均富、統一這一段時，馬英九明顯哽咽。而這段話的表述，與《國統綱領》前言，提到兩岸應「建立民主、自由、均富的共識，共同重建一個統一的中國」，可謂是異曲同工。

爾後馬英九表示，「當年孫中山先生念茲在茲的許多建國的主張，如今都已陸續分別在台灣與大陸實現，這對於兩岸人民與後代子孫的生活與福祉至關重要」。他提到，自己看到中山先生的故居非常的簡樸，也更能體會他從小生長的環境，「中山先生對兩岸而已而言都是影響千秋萬世的偉人，我期許兩岸人民都能夠記得中山先生的遺訓，和平奮鬥救中國」。

最後馬英九重申，「我深切的期望兩岸應共同合作，避免戰爭，致力和平、奮鬥，振興中華，共創和平繁榮，這也是我們這一輩中國人最大的願望」。

孫中山1866年11月12日出生於廣東中山的孫中山故居，1893年冬，孫中山曾在故居書房草擬《上李鴻章書》，1912年5月，卸任中華民國首任臨時大總統後孫中山回鄉省親，在此小住3天。

參觀過程中，馬英九問解說員，孫中山身高與鞋號，身高解說員答對了，但鞋號答不出來，馬英九則說，「八號」。他也在故居，詳細詢問孫中山畫像的年齡，還有在孫中山上書李鴻章的書桌前端詳許久，感嘆道「我想李鴻章根本沒看」，且讚譽孫中山當年提出「人盡其才」、「物盡其用」、「貨暢其流」等論述，在那個年代「真的不容易」。

故居旁邊的孫中山故居紀念館則成立於1956年（孫中山誕辰90周年），歷年來中共 領導人鄧小平、江澤民、胡錦濤、溫家寶等人先後到孫中山故居紀念館參觀視察，也是大陸首批全國愛國主義教育示範基地、中國僑聯愛國主義教育基地等。目前也正展出「孫中山與第一次國共合作」展覽，但馬英九一行並未觀看這個展覽。

值得一提的是，參訪前有一個小插曲，媒體記者先行在故居等待期間，有一位當地民眾「混進來」，過一陣子才被發現沒穿「背心」，不是隨團人員，但他強調說自己想看馬英九，不過預約不到票，就混進來等等看，旋即被安保人員「請走」。