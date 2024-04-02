趙少康盼馬英九當兩岸橋梁 綠委籲謹言慎行

資深媒體人趙少康盼馬英九當兩岸橋梁。(本報資料照片)

前總統馬英九 昨啟程訪問大陸，是否與大陸國家主席習近平「馬習2會」備受矚目。中廣前董事長趙少康表示，國民黨 前主席連戰過去是兩岸溝通的重要管道，以馬英九的分量，在民進黨 與中國共產黨老死不相往來的情況下，可以接手連戰，成為藍營溝通兩岸事務的主要橋梁。

趙少康指出，在520政權交接前到大陸，馬英九此行會被民進黨拿放大鏡檢視，也背負渴望和平的台人高度期待，甚至美方也在關注，要面面俱到，的確不容易；但有這麼多台商、台生和台胞在大陸，兩岸卻不溝通、不見面，也沒有實質的意見交流，是很不正常也危險的現象，所幸至少還有馬英九這層接觸，談總比不談好，現在完全不往來，讓很多問題沒辦法處理。馬定調此行是「和平之旅」，相信可將兩岸目前緊張情勢降溫。

立法院副院長江啟臣指出，美國在台協會（AIT）主席羅森柏格來台或馬英九訪問大陸，相信都不是為升溫而來，而是讓美中台三方降溫，台灣要保持對華府、北京交流暢通，非常重要。他相信羅森柏格來傳達美方希望大家可交流對話，避免誤會、誤判。

國民黨副主席夏立言表示，國民黨一向支持兩岸交流與互動，馬英九這次去，絕對有發展和平穩定關係作用，且這次也帶20個年輕學生去，跟大陸學生交流，這些活動對於兩岸長期穩定有幫助，國民黨樂觀其成。

對於民進黨批馬英九為「統戰大戲最佳男配角」，北市長蔣萬安昨表示，只要對等、尊嚴、善意、互惠下交流，大家都不會反對，兩岸關係愈緊張，愈需要溝通交流。

前總統馬英九昨前往大陸交流，馬英九搭機前於出境大廳發表簡短談話，他說自己唯一能做的就是盡一己之力推動兩岸青年交流，推動兩岸民間減少敵意，累積善意。台灣國理事長陳峻涵也率眾至桃機抗議，希望馬不要做出賣台灣行為。

對於馬英九兩度赴陸，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，此次赴中訪問，是帶著台灣人的祝福？還是台灣人的不滿和怨念？「四月一日是愚人節，若馬不想坐實這趟是愚人之行，那就請謹言慎行。」

吳思瑤說，馬英九曾自稱「新台灣人」，但2024年馬英九連「台灣」國家名字都不願再提起，何其諷刺，啟程剛好是愚人節，這就是歷史上的弔詭，以後歷史都會記上一筆，二次馬習會啟程日子是4月1日愚人節。