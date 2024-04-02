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新聞評論／美中共管與馬習二會 賴清德的機會之窗

聯合報社論
前總統馬英九1日將再度訪問中國大陸展開「和平之旅」，並且可望與中國大陸領導人習近平進行「馬習二會」。(本報資料照片)
前總統馬英九1日將再度訪問中國大陸展開「和平之旅」，並且可望與中國大陸領導人習近平進行「馬習二會」。(本報資料照片)

前總統馬英九昨天再度率領青年學子赴中國大陸訪問。這趟「和平之旅」，主要行程包括黃花崗、黃帝陵、馬習二會，以及中山大學、北京大學二場演講。外界關注可能舉行的「馬習二會」，預期有助緩和兩岸緊張關係；民進黨則質疑，北京邀訪的主要目的在對準總統賴清德施壓，企圖影響賴清德的五二○就職氛圍。

北京緊盯賴清德的就職演說，實屬必然；但要說能有多少著力，只怕很難。賴清德會不會像陳水扁那樣，口袋裡有一張對岸「有力人士」傳來的字條，外界不得而知；但即使有，也絕不會是由馬英九代遞紙條。相對的，台人可能更相信，有能力對賴清德五二○演說下指導棋的，大概只有美國，而且無須透過紙條。

事實上，馬英九出訪大陸前夕，美國在台協會主席羅森柏格正好訪台。特別的是，準副總統蕭美琴剛剛低調訪美，羅森柏格即接著來台，而且是3個月內兩度親訪。1月台灣大選次日，羅森柏格即以美國非官方代表團身分訪台，傳達拜登總統「不支持台獨」以及穩定台海情勢的訊息；如今賴清德就職前，羅森柏格再度來台，很難不讓人聯想到美方對賴清德五二○演說與未來政策立場的關注。

五二○是美中共同關注焦點，雖然兩國立場不同，競爭態勢不變，但都希望賴清德不要製造意外，也都希望共同管控台海局勢。儘管去年習近平在拜習會否認存在攻台時間表，但兩岸情勢確因台灣大選結果而變得危疑不明。諾魯斷交、M503航路事件，以及赴陸禁團令、金廈陸船翻覆事件等，都不斷升高兩岸敵意螺旋。美國雖極力表明挺台，但直到習近平再度申明和平統一，蔡政府方才定心。

各界更關注的，是務實台獨工作者擔任中華民國總統的就職演說內容。賴清德多次宣稱會「延續蔡英文路線」，但仍不時出格越線。例如，賴清德的「中華民國（憲法）災難」說，即遭蔡英文公開糾正。選後，蕭美琴帶著賴清德五二○主軸到美國交卷，但羅森柏格仍須親自來台覈實。至於北京不斷壓縮蔡政府空間，對賴清德尚難直接施壓，只能藉著馬英九的和平之旅釋放和平選項，並透過馬習二會鞏固一中基礎。

但一中卻是民進黨禁忌，賴清德因此視中華民國憲法為災難。9年前的馬習會，馬英九認為是「為下一任總統鋪路」，卻遭當時民進黨主席蔡英文指責是在「框限台灣的未來」。蔡英文8年證明，即使鋪好路、搭好橋，不遵守交通規則，還是上不了路，過不了橋；而框限台灣未來的，正是民進黨的兩國論和台獨主張。賴清德想邀習近平共進晚餐，馬習二會則難再為賴清德鋪路。

馬英九再度訪陸，總統府和賴清德並未多言，綠委照舊酸言酸語，行政院長陳建仁更希望馬英九在習近平面前主張「台灣是主權獨立的國家」。馬辦反駁，「台灣不是國家，屬於中國（中華民國）的一部分」，立馬被綠營扣上叛國罪名。先不說台獨主張違憲、台獨行動叛國，民進黨中國事務部主任才把台獨黨綱歸為「歷史文件」，陳建仁卻要馬英九在大陸兜售台灣前途決議文。陳建仁應先問賴清德：為何在美國面前，都「務實的」不說台獨了？

去年馬英九訪陸，民進黨批評更甚；事實上，馬英九在大陸大談中華民國及中華民國憲法。這回馬英九再度訪陸，應能表達台灣民眾的和平願望。美中共管下的賴清德，也許不願踏上馬英九鋪好的路，但五二○覈實在即，兩岸和平的機會之窗，鑰匙在他手裡。(轉載自聯合報社論)

賴清德 馬英九 中華民國

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