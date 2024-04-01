羅森柏格會晤蔡英文 盼台美維持堅若磐石夥伴關係

蔡英文（右）1日在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（左），兩人握手致意。(中央社)

中華民國總統蔡英文 今天會晤美國在台協會（AIT ）主席羅森柏格，蔡英文期待，台美在經貿、供應鏈安全以及資訊安全等領域持續深化合作；羅森柏格提到，台美關係堅若磐石，也希望台灣持續努力維持這樣的關係。

蔡英文今天在總統府會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）一行。

蔡英文致詞提到，羅森柏格上任剛滿一年，已經是第5次訪問台灣，她要謝謝羅森柏格以實際行動，展現深化台美關係的積極與熱情。

回顧過去一年，蔡英文細數，台美21世紀貿易倡議的首批協定已經完成簽署，讓台美經貿關係邁向新里程碑；在過去2個月，台美國際發展合作備忘錄的簽署以及美國2024年會計年度綜合撥款法完成立法，這些行動都有助於台美發展全方位的夥伴關係。

蔡英文感謝美國政府與國會為提升台美安全合作所做的努力，她說，今年是台灣關係法 立法45周年，台美夥伴關係在美國跨黨派的支持下，不僅歷久彌新，也持續壯大，未來面對快速變動國際情勢，台灣會跟美國以及其他民主國家攜手合作，確保區域和平穩定，促進全球繁榮發展。

蔡英文（右）1日在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（左）。(中央社)

蔡英文期待，台灣和美國在經貿、供應鏈安全以及資訊安全等領域持續深化合作，相信在羅森柏格的協助下，台美關係發展將會創造更豐碩成果。

隨後致詞的羅森柏格表示，恭喜台灣人民1月時舉行公平、公正而且自由的選舉，台灣的選舉一直是印太區域與全世界的楷模；選舉後，台灣接受到許多恭賀，這也代表台灣在全世界夥伴與友人都非常相信台灣的民主如此強健。

羅森柏格說，蔡英文過去8年任期，台美關係非常緊密、合作無間，這是因為彼此有非常強健的夥伴關係，不管是在經濟、安全或人民交流。

羅森柏格提到台美關係最近的重大發展，包括，2月時AIT與台灣簽署了國際合作相關的MOU，3月舉行第4次台美教育倡議的高等對話，希望深化教育方面全球相關合作，尤其是英語及中文教學；上週舉行第4屆台美印太民主治理諮商會議。

她說，台美經濟連結一如往常強健且不斷深化，拜登政府在3月發布的貿易政策，也聚焦美台21世紀貿易倡議；雙重課稅議題是一直努力方向。

羅森柏格表示，美台都非常希望台海可以維護和平跟穩定；台美之間的關係堅若磐石，而且是非常有原則，並跨黨派，美方也希望台方會持續努力維持這樣的關係。

羅森柏格說，就像蔡英文提到的，今年是台灣關係法第45週年，台灣關係法跟三公報跟六項保證都一直是美國對台政策的遵循。

她說，台灣在這個區域是民主燈塔，有多元豐富文化、強健經濟，也是科技領頭羊，更重要的是，台灣是美國非常重要的夥伴；依據台灣關係法，美國必須要協助台灣有自我防衛的能力，她非常高興台灣也採取相關步驟及行動。

羅森柏格說，感謝蔡英文過去8年來努力，期待台美關係在接下來可以更緊密合作，並有更豐碩成果。