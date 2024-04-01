我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

復活節別買兔子送小孩 動物救援組織：8成下場慘

羅森柏格會晤蔡英文 盼台美維持堅若磐石夥伴關係

中央社／台北1日電
蔡英文（右）1日在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（左），兩人握手致意。(中央社)
蔡英文（右）1日在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（左），兩人握手致意。(中央社)

中華民國總統蔡英文今天會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格，蔡英文期待，台美在經貿、供應鏈安全以及資訊安全等領域持續深化合作；羅森柏格提到，台美關係堅若磐石，也希望台灣持續努力維持這樣的關係。

蔡英文今天在總統府會晤美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）一行。

蔡英文致詞提到，羅森柏格上任剛滿一年，已經是第5次訪問台灣，她要謝謝羅森柏格以實際行動，展現深化台美關係的積極與熱情。

回顧過去一年，蔡英文細數，台美21世紀貿易倡議的首批協定已經完成簽署，讓台美經貿關係邁向新里程碑；在過去2個月，台美國際發展合作備忘錄的簽署以及美國2024年會計年度綜合撥款法完成立法，這些行動都有助於台美發展全方位的夥伴關係。

蔡英文感謝美國政府與國會為提升台美安全合作所做的努力，她說，今年是台灣關係法立法45周年，台美夥伴關係在美國跨黨派的支持下，不僅歷久彌新，也持續壯大，未來面對快速變動國際情勢，台灣會跟美國以及其他民主國家攜手合作，確保區域和平穩定，促進全球繁榮發展。

蔡英文（右）1日在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Ro...
蔡英文（右）1日在總統府接見美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）（左）。(中央社)

蔡英文期待，台灣和美國在經貿、供應鏈安全以及資訊安全等領域持續深化合作，相信在羅森柏格的協助下，台美關係發展將會創造更豐碩成果。

隨後致詞的羅森柏格表示，恭喜台灣人民1月時舉行公平、公正而且自由的選舉，台灣的選舉一直是印太區域與全世界的楷模；選舉後，台灣接受到許多恭賀，這也代表台灣在全世界夥伴與友人都非常相信台灣的民主如此強健。

羅森柏格說，蔡英文過去8年任期，台美關係非常緊密、合作無間，這是因為彼此有非常強健的夥伴關係，不管是在經濟、安全或人民交流。

羅森柏格提到台美關係最近的重大發展，包括，2月時AIT與台灣簽署了國際合作相關的MOU，3月舉行第4次台美教育倡議的高等對話，希望深化教育方面全球相關合作，尤其是英語及中文教學；上週舉行第4屆台美印太民主治理諮商會議。

她說，台美經濟連結一如往常強健且不斷深化，拜登政府在3月發布的貿易政策，也聚焦美台21世紀貿易倡議；雙重課稅議題是一直努力方向。

羅森柏格表示，美台都非常希望台海可以維護和平跟穩定；台美之間的關係堅若磐石，而且是非常有原則，並跨黨派，美方也希望台方會持續努力維持這樣的關係。

羅森柏格說，就像蔡英文提到的，今年是台灣關係法第45週年，台灣關係法跟三公報跟六項保證都一直是美國對台政策的遵循。

她說，台灣在這個區域是民主燈塔，有多元豐富文化、強健經濟，也是科技領頭羊，更重要的是，台灣是美國非常重要的夥伴；依據台灣關係法，美國必須要協助台灣有自我防衛的能力，她非常高興台灣也採取相關步驟及行動。

羅森柏格說，感謝蔡英文過去8年來努力，期待台美關係在接下來可以更緊密合作，並有更豐碩成果。

蔡英文 台灣關係法 AIT

上一則

馬英九將抵達深圳 在「五洲賓館」會宋濤

下一則

為兒染黃致歉 台國防部長邱國正哽咽「畢竟他是我的孩子」

延伸閱讀

蔡英文出席「大港開唱」 觀眾嗨翻對苗可麗大喊「罵我」

蔡英文出席「大港開唱」 觀眾嗨翻對苗可麗大喊「罵我」
AIT主席羅森柏格5度訪台 預計停留一周

AIT主席羅森柏格5度訪台 預計停留一周
大老林光華當面嗆蔡英文：北台綠軍覆沒 因未重視文化

大老林光華當面嗆蔡英文：北台綠軍覆沒 因未重視文化
蔡英文悼念齊邦媛：她永遠是台灣文學長河中的粼粼波光

蔡英文悼念齊邦媛：她永遠是台灣文學長河中的粼粼波光

熱門新聞

汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今於臉書表示，放在室溫過期的米飯澱粉類 ，即使加熱還是有可能導致食物中毒，最好立刻放進冰箱，才能避免產生炒飯症候群。示意圖。圖／取自李建璋臉書

台寶林茶室符合集體食物中毒3元素「炒飯症候群？」

2024-03-27 11:25

超人氣

更多 >
顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈

顧客吃霸王餐花樣多 洛縣華人餐廳無奈
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半