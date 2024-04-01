觀察站／年度海盟年會 今年增結盟機制 台海軍司令出席

海軍司令唐華上將（左）出席美「海盟年會」。圖為「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮。(記者陳正興／攝影)

台灣海軍司令唐華本月初來美出席美「海盟年會」，讓美國陸海空軍年會受矚，相關會議因有各盟邦軍方高層與會，附帶還有軍備展，被台視為「武林大會」，因此海、空軍司令任內都會配合海盟年會、空軍年會訪美。

在今年台海、南海地緣政治緊張之際，這項例行年會被外媒指為美國「聯合島嶼防衛概念」，聯合各盟邦實施島嶼包圍戰的結盟機制，但過去這類年會其實並未被賦予類似的整合任務。

美軍各軍種一年一度年會，與美國友好國家的軍種首長，多會爭取親自與會，台海、空軍司令即利用美軍年會前往。

而依過去經驗，台灣陸軍較少涉足這類交流，近15年來的歷任陸軍司令，李翔宙曾來美主持第一架阿帕契出廠交機典禮，王信龍也曾善用訪美機制，爭取美方協助；上一任司令徐衍璞曾3度訪美。台陸軍對出席美軍年會相對不那麼熱中，過去多派遣上校或少將層級人員與會。

國軍目前與美軍協訓熱度方酣，除美軍特戰小隊、安全合作旅到台協訓外，台已有兩個營級部隊來美與國民兵 聯訓，對象都是台陸軍部隊。但這些協訓專案的促成，均非由陸軍年會談定，而是在年度9月舉行的陸美、陸威會議由幕僚協議而成。

美方特戰部隊加強協訓台陸軍部隊，台美雙方不但大規模協訓頻繁，陸軍也將接裝諸多軍購新武器，尤其外界賦予年會諸多結盟決策的想像下，陸軍似也應改變作風，比照海、空軍，積極推動司令10月訪美參與美國陸軍年會，掌握建軍與協訓方向。