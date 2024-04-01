我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

觀察站／年度海盟年會 今年增結盟機制 台海軍司令出席

記者 洪哲政
海軍司令唐華上將（左）出席美「海盟年會」。圖為「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮。(記者陳正興／攝影)
海軍司令唐華上將（左）出席美「海盟年會」。圖為「高效能艦艇安江、萬江軍艦」交艦典禮。(記者陳正興／攝影)

台灣海軍司令唐華本月初來美出席美「海盟年會」，讓美國陸海空軍年會受矚，相關會議因有各盟邦軍方高層與會，附帶還有軍備展，被台視為「武林大會」，因此海、空軍司令任內都會配合海盟年會、空軍年會訪美。

在今年台海、南海地緣政治緊張之際，這項例行年會被外媒指為美國「聯合島嶼防衛概念」，聯合各盟邦實施島嶼包圍戰的結盟機制，但過去這類年會其實並未被賦予類似的整合任務。

美軍各軍種一年一度年會，與美國友好國家的軍種首長，多會爭取親自與會，台海、空軍司令即利用美軍年會前往。

而依過去經驗，台灣陸軍較少涉足這類交流，近15年來的歷任陸軍司令，李翔宙曾來美主持第一架阿帕契出廠交機典禮，王信龍也曾善用訪美機制，爭取美方協助；上一任司令徐衍璞曾3度訪美。台陸軍對出席美軍年會相對不那麼熱中，過去多派遣上校或少將層級人員與會。

國軍目前與美軍協訓熱度方酣，除美軍特戰小隊、安全合作旅到台協訓外，台已有兩個營級部隊來美與國民兵聯訓，對象都是台陸軍部隊。但這些協訓專案的促成，均非由陸軍年會談定，而是在年度9月舉行的陸美、陸威會議由幕僚協議而成。

美方特戰部隊加強協訓台陸軍部隊，台美雙方不但大規模協訓頻繁，陸軍也將接裝諸多軍購新武器，尤其外界賦予年會諸多結盟決策的想像下，陸軍似也應改變作風，比照海、空軍，積極推動司令10月訪美參與美國陸軍年會，掌握建軍與協訓方向。

國民兵

上一則

小林製藥紅麴案襲台 不良反應再增3人

下一則

雷雨胞炸北台 路樹壓車、數千戶停電

延伸閱讀

以色列空襲 擊殺真主黨反坦克飛彈部隊指揮官

以色列空襲 擊殺真主黨反坦克飛彈部隊指揮官
美台軍事合作 台灣海軍司令唐華 下周訪美

美台軍事合作 台灣海軍司令唐華 下周訪美
華郵：美陸戰隊改採海戰 設想在西太平洋島嶼對抗中國軍隊

華郵：美陸戰隊改採海戰 設想在西太平洋島嶼對抗中國軍隊
路透披露台海軍司令將赴美 學者：象徵台美互信

路透披露台海軍司令將赴美 學者：象徵台美互信

熱門新聞

汪小菲當年為大S創辦的S Hotel已決定改名。(本報資料照片)

正式切割大S 「S Hotel」卸招牌確定改名「美憬閣」

2024-03-26 21:30
《鏡週刊》報導，貴婦奈奈一家現正藏於距離多倫多僅有1小時多車程的漢米爾頓，與家人因找不到更合適的住處，暫時擠身在一處地下室，過著逃亡的日子。 （聯合報系資料照）

貴婦奈奈藏身加拿大小城 1家5口擠20坪地下室、撿家具過活

2024-03-27 00:30
男子朝同居女友的4名女兒接連硬上、指侵及逼口交，法院依加重強制性交、兒少性剝削等367罪，一共判他15年。示意圖。（本報資料照片）

台4姊妹遭母男友性侵 命含冰淇淋逼口交硬上362次

2024-03-23 20:38
對於「寶林茶室」食安疑雲，法醫高大成說，還是要找出到底用了些什麼食材。(記者黃寅／攝影)

米、麵重複加熱不能吃？法醫高大成：那不是早就出問題

2024-03-28 13:16
黃國昌表示不滿講話時被柯建銘打斷，憤而離席導致協商破裂。(擷自udn video)

韓國瑜二度主持朝野協商 黃國昌不滿被插嘴憤而離場

2024-03-25 09:55
衛福部資訊處長、台大醫院急診醫學部主治醫師李建璋今於臉書表示，放在室溫過期的米飯澱粉類 ，即使加熱還是有可能導致食物中毒，最好立刻放進冰箱，才能避免產生炒飯症候群。示意圖。圖／取自李建璋臉書

台寶林茶室符合集體食物中毒3元素「炒飯症候群？」

2024-03-27 11:25

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析