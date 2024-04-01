美軍協訓台海龍兩棲營部隊 強化首都防務、反斬首

陸軍已開始整建淡水河口兵舍，供兩棲營進駐，強化首都防務與反斬首戰備任務。(本報資料照片)

國防安全研究院戰略安全與資源研究所長蘇紫雲日前向外媒透露，美軍綠扁帽部隊協訓陸軍海龍兩棲營部隊，活動範圍涵蓋金門、馬祖、澎湖和淡水河口等幾個關鍵地點。陸軍已開始挪移淡水河口兵舍，準備整建供兩棲營進駐之用，戰時並調動特戰部隊防守北市聯外橋梁，強化首都防務與反斬首戰備任務。下月起將展開的國軍漢光40號演習電腦兵棋推演，乃至7、8月進行的實兵操演，會驗證此一部署。

對兩棲營將進駐淡水河口，國防部 昨表示，針對各種敵情威脅，國軍已納入想定設計，藉由戰備演訓時機驗證，以為作戰計畫修訂之參據。至於陸軍特戰部隊戰時協防北市聯外橋梁、道路，國防部則稱，防衛作戰依作戰地區環境，採量地用兵原則，充分整合兵、火力及阻絕整體規畫，戮力各項備戰作為。

美國軍事新聞網站SOFREP3月報導美軍特戰部隊綠扁帽進駐台灣協訓，文中引述蘇紫雲受訪內容指出，「這項合作的戰略價值，指出了綠色貝雷帽的防禦能力。它們與台灣專業兩棲偵察部隊的整合，增強台灣抵禦敵人入侵的能力，活動範圍涵蓋金門、馬祖、澎湖和淡水河口等幾個關鍵地點。」

蘇紫雲表示，他的研判來自公開情報，而陸軍兩棲營進駐淡水河口，有助反制共軍 以水下推進器等方式滲透淡水河口，這項部署相當合理。

據了解，陸軍駐防淡水河口的關渡指揮部，現正進行淡水營區新建戰車掩體，將淡水營區舊有四處沿岸射擊掩體實施整建，規畫至2025年前，新建23座戰甲車掩體，包含沿岸4座戰車射擊掩體整建，並新建4座20機砲掩體。部分營區清空，雖仍由關渡指揮部管制，但等待改建由兩棲營進駐。