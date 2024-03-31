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馬英九率團訪陸11天 預計4月7日抵達北京

記者鄭媁／台北31日電
前總統馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子訪大陸，4月7日抵達北京。（本報資料照片）
前總統馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子訪大陸，4月7日抵達北京。（本報資料照片）

前總統馬英九將於4月1日至11日，率領「大九學堂」20名青年學子，前往大陸廣東、陝西與北京，進行為期11天的參訪交流。馬英九基金會執行長蕭旭岑今公布參訪行程，訪團將於4月7日抵達北京。

蕭旭岑指出，訪團搭乘中國南方航空CZ-3088班機，於4月1日下午抵達深圳寶安國際機場，預計在廣東停留3天，除了參訪中山大學與師生交流外，還會瞻仰黃花崗七十二烈士陵園、參觀國父孫中山先生故居紀念館與黃埔軍校舊址紀念館，以及參觀大疆公司、騰訊公司、比亞迪公司及港珠澳大橋，預計4月3日晚間抵達陝西。

蕭旭岑表示，4月4日上午，馬前總統將率全團參加「清明公祭軒轅黃帝典禮」，並預計在陝西停留4天。除了參觀秦始皇帝陵博物院、法門寺、大慈恩寺（大雁塔）、陝西歷史博物館及西安國家版本館，也將參訪楊凌智慧農業示範園、隆基綠能科技股份有限公司，並前往馬援祠及馬援墓尋根。

蕭旭岑指出，訪團預計4月7日下午抵達北京，展開此行第三站的訪問。在北京期間，除了前往北京大學參訪交流外，也會參觀八達嶺長城、北京故宮、中國空間技術研究院及盧溝橋和中國人民抗日戰爭紀念館，另外還將參觀奧林匹克公園內的「冰絲帶」（國家速滑館）及「鳥巢」（國家體育場）。4月11日上午，全團搭乘中國國際航空CA-185班機，由北京首都國際機場飛返台灣，結束此次參訪行程。

蕭旭岑表示，此行最重要是延續去年開始的兩岸青年學子交流，讓兩岸民間敵意減緩，避免未來走向衝突。馬英九期盼透過這次訪問大陸，推動兩岸更多交流，促進兩岸民眾福祉，同時也能穩定兩岸關係與區域緊張情勢。

馬英九 綠能 博物館

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