交通部管制美規新車進口數量 遭美認列貿易障礙

示意圖。圖為特斯拉在美國車廠畫面。（路透）

美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）29日公布2024各國貿易障礙報告（NTE），其中點名台灣對美規車型設置技術性障礙，限制美國車進入台灣市場，美方將持續與台灣磋商此事。

今年度的報告揭櫫，台灣對美國設置的技術性貿易障礙有兩項，其中包含車輛問題，指台灣針對符合美國聯邦車輛安全標準的進口車（俗稱美規車型）實施年度總量管制，影響美國車商在台灣拓展市場。

台灣交通部不採認美國聯邦安全車輛標準（FMVSS），2008年發布「美規車型申請少量車輛型式安全審驗作業原則」 ，規範美規車型新車可合法進口至國內市場，對於這些進口車輛，交通部實施進口總量管制，並逐年遞減，同一申請者同年度同車型規格車輛的進口數量上限，從2008年2000輛，一路縮水至2023年後75輛。

除了台灣之外，美國也點名哥倫比亞、埃及、寮國、摩洛哥、菲律賓和沙烏地阿拉伯 ，也存在對美國車輛進口的貿易障礙問題。

此外，報告和過去3年一樣，持續關切台灣要求進口美國豬肉須落實原產地標籤，以及要求標示萊劑殘留容許值（MRL），「不正確地暗示美國豬肉產品（包括含萊劑者）存在食安風險。」

針對美牛，報告提到台灣在2021年解除部分美牛禁令，但還沒解決台灣長期以來對美牛產品的其他貿易障礙，例如禁止絞肉進口，以及對某些美牛內臟實施繁瑣的進口檢查；美方持續敦促台灣全面開放對美牛及其產品的市場。

台灣在2021年解除對30月齡以上牛隻的牛肉及其產品的禁令；原來不得輸入的高風險產品，如頭骨、腦、絞肉、內臟等，仍禁止輸入。