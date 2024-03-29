馬英九訪中11天行程曝光 這日將赴北京會習近平

前總統馬英九。（聯合報系資料照片）

台灣前總統馬英九 率領「大九學堂」學員，將於4月1至11日訪中，不過至今行程還未公布。根據本報獨家掌握到的消息，馬總統一行4月1日會先搭南航前往深圳，2日才轉往廣州。

深圳、廣州台商們表示，這幾天已聽說前總統馬英九會到深圳和廣州的消息，「但主要去廣州的中山大學和黃花崗七十二烈士墓園，行程還在調整還沒完全定案，是否跟華南的台商見面仍是未知數。」

深圳是全球創客和硬體創業的天堂，不僅當地有完善的電子產業鏈，低廉的人力和設備成本，而且所有資源都集中在方圓幾十公里的區域。因此據了解1日到深圳後，馬英九一行可能會參觀於2015年揭牌的海峽兩岸青年創業基地。

2日則是前往廣州的中山大學和黃花崗七十二烈士墓園。參觀黃花崗七十二烈士墓園緣由，可從前總統馬英九曾於2020年在個人臉書上重提青年節由來，並表示台灣在這次起義中並未缺席，不僅有2人參與，板橋林家中有成員還捐助資金，可謂「出錢又出力」。

今年是黃埔建軍100周年，馬英九一行是否參訪舊黃埔軍校，同樣受到高度關注。

3日馬英九一行將前往西安。4日在陝西省黃陵縣橋山祭祀廣場祭祀黃帝，5日可能到秦始皇兵馬俑博物館 參觀，或是參訪陝西歷史博物館等地，7日開始本次行程的重頭戲前往北京。

4月8日將與中國國家主席習近平 會面，9日跟北京大學學生座談，10日參訪北京故宮後，11日搭國航返回台灣。