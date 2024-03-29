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馬習是否二會受矚 海基會：尊重馬英九個人行程規畫

記者陳政錄／台北29日電
海基會副秘書長蔡孟君表示，尊重馬英九個人行程規畫。（本報資料照片）
海基會副秘書長蔡孟君表示，尊重馬英九個人行程規畫。（本報資料照片）

前總統馬英九將於4月1日再次出訪中國大陸，期間是否與中共總書記習近平會面受到關注。海基會副秘書長兼發言人蔡孟君28日表示，海基會尊重馬前總統個人行程規畫，「我們沒有評論」；另就兩岸關係，蔡孟君說，在不設置任何政治前提的基礎上來務實溝通對話，共同尋求和平穩定的共存之道，才有助於兩岸關係正向發展。

海基會28日下午舉辦背景說明會，就「馬習二會」是否成真受到關注，蔡孟君回應說，相關主管機關已有回應跟說明，海基會尊重馬前總統個人的行程規畫，對於馬前總統的行程「我們沒有評論」。

至於海基會董事長李大維希望對岸可以捐棄成見，兩岸得以交流，但大陸國台辦發言人陳斌華昨仍重申「九二共識」。蔡孟君說，兩岸應該以民為念，以人民為優先，在不設置任何政治前提基礎上，兩岸來務實溝通對話，共同尋求和平穩定的共存之道，如此才有助於兩岸關係正向發展，也是兩岸人民共同利益之所在。

金門軍人在大陸遭留置遲遲未歸，蔡孟君說，若主管機關有囑託海基會協處，將配合指示提供協助。

對於馬英九訪陸，陸委會日前回應說，對於現有公布的行程，政府給予尊重，並指面對大陸持續對台複合性施壓，卸任國家元首赴陸，自應考量台灣整體社會觀感，並向陸方反映台灣民意堅持民主自由、捍衛國家主權的堅定立場。

馬英九 習近平 中共

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