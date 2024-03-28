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美國會議員柏格曼率團訪台 將見蔡英文、賴清德、蕭美琴

記者陳熙文／台北28日電
美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（中）率跨黨派訪問團來台，28日將拜會蔡英文總統、副總統賴清德。（路透）
美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼（中）率跨黨派訪問團來台，28日將拜會蔡英文總統、副總統賴清德。（路透）

美國聯邦眾議院軍事委員會「情報暨特種作戰」小組主席柏格曼率跨黨派訪問團今訪台，將拜會蔡英文總統、副總統賴清德和副總統當選人蕭美琴。

外交部指出，柏格曼自3月27日至29日率團來台訪問，成員包括眾議院軍事委員會「空陸」小組民主黨首席議員諾格斯及眾議員潘尼達。

外交部表示，本次訪團是自「情報暨特種作戰」小組於2022年由時任副主席模菲訪台後，再次籌組跨黨派訪團來台訪問，彰顯對台海和平穩定及台美安全合作的高度支持與重視。外交部誠摯歡迎三位議員在「台灣關係法」立法即將滿45周年之際來訪，以具體行動展現對台灣的支持。

外交部指出，訪團在台期間將拜會蔡總統、賴清德及蕭美琴，與台方就台美關係、台海及區域安全情勢等重要議題交換意見。

外交部表示，美國國會今年迄今每個休會期間均籌組跨黨派訪團來台，充分展現國會兩黨對台灣的強勁支持。眾議院軍事委員會每年領銜推動的「國防授權法」（NDAA）也持續納入包括「對外軍事融資」（FMF）及「總統提用權」（PDA）等各項提升台美安全合作的政策工具，相關倡議並在行政部門及國會的積極推動下逐步落實，此訪團再次彰顯美國跨黨派對台灣及台海安全的堅定支持，以及對印太區域和平、穩定及繁榮的重視與承諾。

眾議院 賴清德 眾議員

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