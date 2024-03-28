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「中國統一」是在中華民國之下 學者：馬立場清楚不會被統戰

記者林宸誼／台北28日電
前總統馬英九(右)傳出很可能在4月8日在北京展開「馬習二會」。圖為2015年馬習會場景。(本報資料照片)
前總統馬英九(右)傳出很可能在4月8日在北京展開「馬習二會」。圖為2015年馬習會場景。(本報資料照片)

前總統馬英九4月訪陸可望舉行「馬習二會」引關注。針對民進黨團重申尊重，但呼籲馬英九避免參加統戰意涵高的活動。政治大學外交系教授黃奎博表示，馬英九的「中國統一」是在中華民國、自由民主之下，立場非常清楚，不會受中共和平統戰的影響。

自由亞洲電台報導，黃奎博指出，中共的統戰工作不僅面向廣大群眾，只要是贊成所謂「祖國統一」的人，無論階級、政黨、政治主張為何，都是其統一戰線的爭取對象。如此涵蓋民族、歷史、文化、經濟等多個面向，並以「通、惠、情」等軟性措施爭取台灣人民認同、拉攏民心，近年來更有跨部門協作的趨勢。

黃奎博認為，民進黨以「中國在地協力者」的籠統概念，阻止中共統戰及認知戰等的滲透，會讓可能的第二次「馬習會」失焦，陷入對於兩岸關係發展各說各話的境地。

他還認為，馬英九已沒有任何官職和黨職，所以很難討論什麼是「對等」。只要中共在政治安排上不占便宜，就可說已經對馬「待之以禮」。

關注台海局勢的美國艾德菲文理學院院長王維正則認為，台灣方面應要有比較實際的想法，就是（大陸當局）不可能叫馬英九為中華民國前總統，但依舊有其它方式來達到對等目的。

王維正提到，北京當局以多種灰色地帶手法向台灣文攻武嚇，這在馬英九時代的「兩岸互不承認主權，但互不否定治權」情況下不會發生，但2015年的「馬習會」曇花一現，台灣方面隨即換了政黨執政。

自稱是「務實台獨工作者」的民進黨籍當選總統賴清德更刷新歷史，讓同一政黨在台灣民選總統以來首度連續三屆執政。王維正指出，北京在面對當前兩岸關係高度不確定性的情況下，很可能試圖以「在野黨牽制執政黨的方式，限制執政黨可能會走的路線」。

馬英九 中共 民進黨

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