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馬習二會「計畫中」 傳王金平接力訪陸可能與習會面

台灣新聞組／台北28日電
立法院前院長王金平傳可能訪陸與習近平會面。(本報資料照片)
立法院前院長王金平傳可能訪陸與習近平會面。(本報資料照片)

前總統馬英九即將第二度到訪大陸，港媒披露馬習二會「確定在計畫中」，外界高度關注這次行程以及大陸方面的安排，對此大陸國台辦再度強調歡迎馬英九來訪，「願意提供必要協助，也預祝馬英九先生此行一切順利」。

本報系聯合報報導，國台辦發言人陳斌華27日上午在記者會上，仍並未證實馬習二會即將舉行的消息，僅表示大陸會「妥善做好馬英九先生來訪的活動安排。我們歡迎馬英九先生率團來訪，願意提供必要協助，也預祝馬英九先生此行一切順利」。

對於大陸希望就馬習二會釋出哪些訊息，陳斌華則僅表示，目前沒有可以提供的信息。

陳斌華在媒體後續追問中，提到「馬英九先生來訪，大家都非常關注」，並再次強調會妥善做好馬先生此行的相關活動安排。

他指出，兩岸同胞是一家人，自然應該多來往、常走動，「在堅持『九二共識』、反對『台獨』的政治基礎上，我們歡迎台灣各政黨團體和各界人士常來大陸參訪交流，共同推動兩岸關係和平發展，維護台海和平穩定，造福兩岸同胞」。

香港01引述北京消息人士指出，習近平在北京會見馬英九「確定在計畫中」，並透露有另一位台灣政治人物將接力訪問大陸，也可能與習會面。至於該名台灣政治人物是誰，北京消息人士說，由於還在積極接洽與邀請中，不方便明確告知，但可知「已卸任」，且「層級極高」。

外界紛猜測台灣可能接力訪陸的政治人物，台北中國時報報導，最有可能人選是王金平。傳皈依文殊菩薩的王金平，規畫近期與太太去山西五台山的文殊菩薩道場參拜。

報導說，與王金平關係相當好的國民黨前祕書長李乾龍，預計5月上旬帶隊赴陸參拜神農大帝，炎帝陵恰巧就在山西高平市神農鎮，此處建築被認定為「海峽兩岸交流基地」，在兩岸交流上有象徵意義，王有可能參與其中；對於王是否會新增行程赴京會見習近平，知情人士未明確說明，但也暗示，方式可能有很多種。

外界也有點名前副總統呂秀蓮將前往大陸訪問，聯合報報導，呂辦嚴正否認，表示「前副總統呂秀蓮鄭重聲明：並無此事。敬請不要誤信、誤傳此一謠言。」

馬英九 王金平 呂秀蓮

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