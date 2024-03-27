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紐時：馬斯克太親中 台灣不敢用星鏈

台灣新聞組／台北電
眾院議員蓋拉格要求馬斯克（圖），提供旗下衛星通信系統星鏈供駐台美軍使用。(路透)
眾院議員蓋拉格要求馬斯克（圖），提供旗下衛星通信系統星鏈供駐台美軍使用。(路透)

紐約時報27日報導，科技富豪馬斯克電動車特斯拉初期一度撐不下去，透過押寶在提供便宜零件和好用勞工的中國起死回生；他遊說北京修改廢氣排放法規，還史無前例獲准獨資在上海設廠，事業起飛。馬斯克在台海等爭議展現親中立場，是台灣不願使用星鏈系統的原因之一。但現在中國同業競爭加劇，他與北京的關係也被美國決策者盯上。

馬斯克構想2020年啟用的「上海超級工廠」時，特斯拉和加州環保團體合作遊說北京修改排放法規，獎勵製造環保車輛的業者，特斯拉直接受益；隨著在中國的生產起飛，特斯拉為此大賺。馬斯克也上通中國高官，與現為國務院總理的時任上海市委書記李強合作密切；上海廠迅速上路且未和當地業者合夥，創下在中國的外籍車廠首例。

曾暗指美國勞工懶惰的馬斯克，讓缺少勞工保障的中國員工習慣長工時。特斯拉上海廠造就該公司逾一半全球交貨量，利潤龐大。

中國幫助特斯拉成為全球最有價值車廠。在數個國際爭議，馬斯克都站在北京那一邊，例如他曾以北京角度談論中國為何應掌控台灣。台灣不願使用馬斯克旗下「星鏈」衛星網路，正在打造替代方案，部分原因正是顧忌馬斯克和北京的關係。

馬斯克據傳也曾主張新疆維吾爾人的壓迫問題是一體兩面。2021年其他企業撤出新疆之際，特斯拉公布一條延伸至新疆的電動車充電路線。

但特斯拉在中國的成功也激發當地車廠創新，如今便宜精良的中國電動車威脅歐美車廠，馬斯克也示警若不設貿易障礙，全球車廠將遭殃。

馬斯克現在如走鋼索。美國國會議員已開始檢驗他和中國的關係，以及他如何平衡旗下各項事業。他的航太公司SpaceX承接多件五角大廈肥約，也透過星鏈號稱幾乎掌控全球衛星網路；他曾否認外界對SpaceX和星鏈疑慮，稱它們不在中國營運。

民主黨籍聯邦參院情報委員會主席華納直言，馬斯克在中國財務曝險很深，包括他的上海廠。去年7月，馬斯克和兩名美國會議員線上對談時，承認他在中國有些既得利益，自認「有點親中」。

馬斯克 特斯拉 電動車

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