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馬4月訪陸 陸學者：可讓兩岸擺脫兵凶戰危

記者林宸誼、廖士鋒／台北27日電
前總統馬英九(右)傳出很可能在4月8日在北京展開「馬習二會」。圖為2015年馬習會場景。(本報資料照片)
前總統馬英九(右)傳出很可能在4月8日在北京展開「馬習二會」。圖為2015年馬習會場景。(本報資料照片)

前總統馬英九4月訪陸可望舉行「馬習二會」引關注。淡江大學兩岸關係研究中心主任張五岳分析，在大陸兩會後到五二○前，北京對台「先軟後硬」，軟的部分包括邀馬訪陸；馬此行對兩岸關係和平發展氛圍有正面幫助。北京聯合大學台研院副院長李振廣認為，馬此行的積極影響若運用得好，有機會讓兩岸擺脫兵凶戰危，也希望賴清德順水推舟讓兩岸穩下來，扭轉到交流、合作、穩定軌道上。

為何北京選在今年促成馬習二會？張五岳解讀，首先陸方對於去年馬首次登陸正面看待；其次是台灣選舉已落幕，台灣內外部政治干擾較少。第三從北京角度，自從國民黨前主席連戰之後，北京始終找不到可宣示其對兩岸關係重大主張平台，「北京認為馬英九是適當平台」。

張五岳指出，馬訪陸對兩岸關係和平發展氛圍一定有積極正面幫助，北京也能對內部交代，在對台工作上還是取得一定進展，但馬此行不是代表國民黨，跟當年馬習新加坡會面時，馬仍具總統身分也不同，所以只能對降低兩岸關係的緊繃或對立有一定幫助，但很難對兩岸恢復談判協商和總體格局有直接而明顯的影響。

李振廣說，馬執政時打開了兩岸大交流、大合作，同時馬作為台灣最有標誌性的堅持九二共識、堅持一個中國的政治人物，「相信大陸老百姓非常歡迎他」。期盼馬此行再次給兩岸帶來希望，也是一個契機，讓兩岸交流慢慢擴大，交流就是台海「穩定器」。

針對馬此行在賴清德就職前，李振廣說，值此之際「也希望賴清德能夠順水推舟，把這件事、好的勢頭做下去。」讓兩岸穩下來，將過去走向激烈對抗的趨勢，扭轉到交流、合作、穩定軌道上。對賴而言，如果兩岸關係穩定了，就有更多精力用於台灣社會經濟建設，而台海穩定下來「美國肯定也樂見」。所以對賴來說，也要抓住機會把它用好，把兩岸局勢調理好。

賴清德 馬英九 國民黨

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